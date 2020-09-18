Депутат Рады подал иск против МИД из-за разговоров Порошенко и Байдена
17:14 18.09.2020 (обновлено: 17:26 18.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017
КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач подал иск против украинского министерства иностранных дел из-за отсутствия реакции относительно возможного вмешательства отдельных чиновников США во внутренние дела Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Десятого сентября минфин США ввел санкции в отношении ряда лиц из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы, в частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали россияне и гражданин Украины Деркач. Сам Деркач назвал данные санкции местью.
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"В Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Андрея Деркача к министерству иностранных дел, где в исковых требованиях указано - признать противоправной бездеятельность МИД по невнесению официальных заявлений, нот протестов относительно вмешательства отдельными должностными лицами США и посольством Штатов во внутренние дела Украины, государственный суверенитет и деятельность органов государственной власти", - говорится в сообщении на сайте суда.
Также парламентарий просит обязать МИД Украины в течение пяти дней с момента вступления в законную силу решения суда сделать официальное заявление о недопустимости такого вмешательства.
Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу, отметили в пресс-службе.
Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал четыре части записей якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Один из опубликованных ранее разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.