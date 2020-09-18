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https://ria.ru/20200918/deputat-1577456148.html
Депутат Рады подал иск против МИД из-за разговоров Порошенко и Байдена
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач подал иск против украинского министерства иностранных дел из-за отсутствия реакции относительно возможного... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:14
2020-09-18T17:26
петр порошенко
мид украины
джо байден
сша
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Внефракционный депутат Верховной рады <a href="http://ria.ru/person_andrey-derkach/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Деркач</a> подал иск против украинского министерства иностранных дел из-за отсутствия реакции относительно возможного вмешательства отдельных чиновников <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.Десятого сентября <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минфин США</a> ввел санкции в отношении ряда лиц из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы, в частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали россияне и гражданин Украины Деркач. Сам Деркач назвал данные санкции местью."В Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Андрея Деркача к министерству иностранных дел, где в исковых требованиях указано - признать противоправной бездеятельность МИД по невнесению официальных заявлений, нот протестов относительно вмешательства отдельными должностными лицами США и посольством Штатов во внутренние дела Украины, государственный суверенитет и деятельность органов государственной власти", - говорится в сообщении на сайте суда.Также парламентарий просит обязать <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> в течение пяти дней с момента вступления в законную силу решения суда сделать официальное заявление о недопустимости такого вмешательства.Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу, отметили в пресс-службе.Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал четыре части записей якобы телефонных разговоров <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a> и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Один из опубликованных ранее разговоров касался увольнения <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a> с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Arsenijj_JAcenjuk/" target="_blank" data-auto="true">Арсения Яценюка</a> и утверждения Радой правительства экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Grojjsman/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Гройсмана</a>. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.
https://ria.ru/20200916/tramp-1577314375.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200601/1572313827.html
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петр порошенко, мид украины, джо байден, сша, украина, в мире

Депутат Рады подал иск против МИД из-за разговоров Порошенко и Байдена

17:14 18.09.2020 (обновлено: 17:26 18.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко перед началом пресс-конференции в Киеве. 16 января 2017 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 18 сен – РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач подал иск против украинского министерства иностранных дел из-за отсутствия реакции относительно возможного вмешательства отдельных чиновников США во внутренние дела Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Десятого сентября минфин США ввел санкции в отношении ряда лиц из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы, в частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали россияне и гражданин Украины Деркач. Сам Деркач назвал данные санкции местью.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 13:28
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена о Трампе
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Андрея Деркача к министерству иностранных дел, где в исковых требованиях указано - признать противоправной бездеятельность МИД по невнесению официальных заявлений, нот протестов относительно вмешательства отдельными должностными лицами США и посольством Штатов во внутренние дела Украины, государственный суверенитет и деятельность органов государственной власти", - говорится в сообщении на сайте суда.
Также парламентарий просит обязать МИД Украины в течение пяти дней с момента вступления в законную силу решения суда сделать официальное заявление о недопустимости такого вмешательства.
Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу, отметили в пресс-службе.
Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал четыре части записей якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Один из опубликованных ранее разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время встречи в Киеве, 7 декабря 2015 года - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
1 июня, 19:59Акценты
Байден, Порошенко – все так. Вот кто нажал на запись? В интервью британской газете The Telegraph президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на скандальных пленках записи разговора Байдена и Порошенко его больше всего интересует не "что", а "как".
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Петр ПорошенкоМИД УкраиныДжо БайденСШАУкраинаВ мире
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