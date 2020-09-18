https://ria.ru/20200918/demokratiya-1577454567.html

В Германии призвали не навязывать Белоруссии западное видение демократии

Депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт призвал не навязывать Белоруссии "западное видение... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:47

2020-09-18T16:47

2020-09-18T16:48

протесты в белоруссии

вальдемар гердт

европарламент

александр лукашенко

белоруссия

сирия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576271680_310:417:3209:2048_1400x0_80_0_0_f992e3f091ae1b5fba3ba7b379c689bb.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Депутат бундестага <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a>, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") <a href="http://ria.ru/person_valdemar-gerdt/" target="_blank" data-auto="true">Вальдемар Гердт</a> призвал не навязывать <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> "западное видение демократии", в противном случае это приведет к плачевным последствиям.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> заявил, что считает координационный совет оппозиции Белоруссии "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов. По итогам пленарной сессии Европарламента был размещен согласованный текст резолюции, в котором, в частности, говорится, что ЕП не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом. Также в нем отмечалось, что ЕП поддерживает введение санкций против Лукашенко."Поведение и стратегия западных стран по отношению к Белоруссии идентично тому, как мы вели себя в процессах в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>. Если посмотреть, к чему привели наши попытки экспортировать западное видение демократии в других странах, то выводы весьма плачевны", - сказал РИА Новости Гердт.По его словам, Ливия полностью разрушена, в Сирии – война, голод, миллионы беженцев."Украина – жизнь там не стала лучше, население эмигрирует, уровень жизни граждан - полная катастрофа, и если бы не подачки извне, то и страны уже бы не существовало. Поэтому несложно представить, что может ждать Белоруссию", - подчеркнул Гердт.По его словам, Белоруссия всегда старалась быть связующим звеном между Западом и Россией."Теперь этот мостик взяли и обрубили с нашей стороны. Судьба страны не должна решаться на улицах, тем более с проплатой", - сказал Гердт.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200918/polsha-1577445613.html

https://ria.ru/20200918/granitsy-1577445786.html

Ben Ali Зато демократия по беларусски в российском варианте, с омоном и дубинками-демократизаторами 26

Ольга Занкова вы понятия не имеете -что такое демократия)) Одно то что вы тут несете все, чего ваша душенька хочет - это уже супердемократия 22

6

белоруссия

сирия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вальдемар гердт, европарламент, александр лукашенко, белоруссия, сирия, украина, в мире