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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/demokratiya-1577454567.html
В Германии призвали не навязывать Белоруссии западное видение демократии
Депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт призвал не навязывать Белоруссии "западное видение... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:47
2020-09-18T16:48
протесты в белоруссии
вальдемар гердт
европарламент
александр лукашенко
белоруссия
сирия
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Депутат бундестага <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a>, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") <a href="http://ria.ru/person_valdemar-gerdt/" target="_blank" data-auto="true">Вальдемар Гердт</a> призвал не навязывать <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> "западное видение демократии", в противном случае это приведет к плачевным последствиям.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> заявил, что считает координационный совет оппозиции Белоруссии "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов. По итогам пленарной сессии Европарламента был размещен согласованный текст резолюции, в котором, в частности, говорится, что ЕП не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом. Также в нем отмечалось, что ЕП поддерживает введение санкций против Лукашенко."Поведение и стратегия западных стран по отношению к Белоруссии идентично тому, как мы вели себя в процессах в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>. Если посмотреть, к чему привели наши попытки экспортировать западное видение демократии в других странах, то выводы весьма плачевны", - сказал РИА Новости Гердт.По его словам, Ливия полностью разрушена, в Сирии – война, голод, миллионы беженцев."Украина – жизнь там не стала лучше, население эмигрирует, уровень жизни граждан - полная катастрофа, и если бы не подачки извне, то и страны уже бы не существовало. Поэтому несложно представить, что может ждать Белоруссию", - подчеркнул Гердт.По его словам, Белоруссия всегда старалась быть связующим звеном между Западом и Россией."Теперь этот мостик взяли и обрубили с нашей стороны. Судьба страны не должна решаться на улицах, тем более с проплатой", - сказал Гердт.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200918/polsha-1577445613.html
https://ria.ru/20200918/granitsy-1577445786.html
Зато демократия по беларусски в российском варианте, с омоном и дубинками-демократизаторами
26
вы понятия не имеете -что такое демократия)) Одно то что вы тут несете все, чего ваша душенька хочет - это уже супердемократия
22
6
белоруссия
сирия
украина
РИА Новости
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вальдемар гердт, европарламент, александр лукашенко, белоруссия, сирия, украина, в мире

В Германии призвали не навязывать Белоруссии западное видение демократии

16:47 18.09.2020 (обновлено: 16:48 18.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт призвал не навязывать Белоруссии "западное видение демократии", в противном случае это приведет к плачевным последствиям.
Ранее Европарламент заявил, что считает координационный совет оппозиции Белоруссии "временным представителем народа" и поддерживает проведение в стране новых выборов. По итогам пленарной сессии Европарламента был размещен согласованный текст резолюции, в котором, в частности, говорится, что ЕП не признает итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным президентом. Также в нем отмечалось, что ЕП поддерживает введение санкций против Лукашенко.
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"Поведение и стратегия западных стран по отношению к Белоруссии идентично тому, как мы вели себя в процессах в Сирии, Украине, Ливии. Если посмотреть, к чему привели наши попытки экспортировать западное видение демократии в других странах, то выводы весьма плачевны", - сказал РИА Новости Гердт.
По его словам, Ливия полностью разрушена, в Сирии – война, голод, миллионы беженцев.
"Украина – жизнь там не стала лучше, население эмигрирует, уровень жизни граждан - полная катастрофа, и если бы не подачки извне, то и страны уже бы не существовало. Поэтому несложно представить, что может ждать Белоруссию", - подчеркнул Гердт.
По его словам, Белоруссия всегда старалась быть связующим звеном между Западом и Россией.
"Теперь этот мостик взяли и обрубили с нашей стороны. Судьба страны не должна решаться на улицах, тем более с проплатой", - сказал Гердт.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
12842136
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Протесты в БелоруссииВальдемар ГердтЕвропарламентАлександр ЛукашенкоБелоруссияСирияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зато демократия по беларусски в российском варианте, с омоном и дубинками-демократизаторами
18 сентября, 16:55
BABen Ali
1000322
вы понятия не имеете -что такое демократия)) Одно то что вы тут несете все, чего ваша душенька хочет - это уже супердемократия
18 сентября, 16:57
О Ольга Занкова
2100001
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