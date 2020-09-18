https://ria.ru/20200918/butylka-1577418763.html

Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны

Близким Алексея Навального, которые могли вывезти из России бутылку со следами отравляющего вещества, может грозить до семи лет лишения свободы, если они знали, РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T02:26

2020-09-18T02:26

2020-09-18T02:26

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Близким <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, которые могли вывезти из России бутылку со следами отравляющего вещества, может грозить до семи лет лишения свободы, если они знали, что на бутылке содержится яд, считает глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.В четверг в официальном аккаунте блогера Алексея Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого он только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.Издание "Проект" ранее сообщал, что бутылку со следами отравляющего вещества могла вывезти в Германию соратница Навального Мария Певчих, которая сопровождала его в поездке по Сибири. При этом основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, организовавшего перевозку Алексея Навального в Берлин, заявил изданию Bild, что бутылки с водой из его номера в отеле Томска доставили немецким спасательным бортом в Берлин по просьбе главы штаба Навального. Он сообщил, что "команда сделала это возможным", но не уточнил, о какой команде идет речь."За незаконное перемещение через границу отравляющих веществ близким Навального может грозить до семи лет лишения свободы по статье 226.1 УК РФ. В том случае, если они знали, что бутылка содержит остатки отравляющего вещества. О какой-то ответственности, тем не менее, преждевременно говорить, поскольку дело не возбуждено, проводится только доследственная проверка, насколько я знаю из открытых источников", - сказал Грибаков РИА Новости.При этом юрист отметил, что не понимает, почему важнейшее доказательство вывезли из России.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.Ранее управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что "опрошены пять из шести граждан, сопровождавших Навального во время поездки: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский". Еще одна сопровождающая Навального, Мария Певчих, уклонилась 20 августа от дачи объяснений, а 22 августа, по данным следствия, покинула Россию, вылетев в Германию. В настоящее время местонахождение Певчих устанавливается, заявили в управлении.

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577397259.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577414373.html

5

швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), происшествия