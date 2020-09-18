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Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что снимает свою кандидатуру на выборах президента и призвала правые силы страны к объединению против... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T03:13
2020-09-18T03:32
эво моралес
жанин аньес
мехико
боливия
в мире
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<strong>МЕХИКО 18 сен - РИА Новости.</strong> Временный президент Боливии <a href="http://ria.ru/person_zhanin-anes/" target="_blank" data-auto="true">Жанин Аньес</a> заявила, что снимает свою кандидатуру на выборах президента и призвала правые силы страны к объединению против социалистического движения.По словам Аньес, если правые силы не объединятся, победа на выборах может достаться политическому движению <a href="http://ria.ru/person_EHvo_Morales_KHuan_Ajjma/" target="_blank" data-auto="true">Эво Моралеса</a> "Движение к социализму".Согласно последним данным, лидирует в предпочтениях граждан социалистический кандидат Луис Арсэ с результатом от 30 до 40%, Аньес уступает Арсэ, экс-президенту Карлосу Месе и политику Луису Фернандо Камачо.После того как оппозиция в <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank">Боливии </a>во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
https://ria.ru/20200729/1575136928.html
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эво моралес, жанин аньес, мехико, боливия, в мире

Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента

03:13 18.09.2020 (обновлено: 03:32 18.09.2020)
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© AP Photo / Natacha PisarenkoОппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МЕХИКО 18 сен - РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что снимает свою кандидатуру на выборах президента и призвала правые силы страны к объединению против социалистического движения.

"Сегодня я снимаю свою кандидатуру на пост президента Боливии. Это не жертва, а большая честь, потому что я делаю это перед угрозой разделения голосов между демократическими кандидатами", - заявила политик в видеообращении, опубликованном не ее странице в Facebook.

По словам Аньес, если правые силы не объединятся, победа на выборах может достаться политическому движению Эво Моралеса "Движение к социализму".
Согласно последним данным, лидирует в предпочтениях граждан социалистический кандидат Луис Арсэ с результатом от 30 до 40%, Аньес уступает Арсэ, экс-президенту Карлосу Месе и политику Луису Фернандо Камачо.
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
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Эво МоралесЖанин АньесМехикоБоливияВ мире
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