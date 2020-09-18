Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:13 18.09.2020 (обновлено: 03:32 18.09.2020)
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© AP Photo / Natacha PisarenkoОппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МЕХИКО 18 сен - РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что снимает свою кандидатуру на выборах президента и призвала правые силы страны к объединению против социалистического движения.
"Сегодня я снимаю свою кандидатуру на пост президента Боливии. Это не жертва, а большая честь, потому что я делаю это перед угрозой разделения голосов между демократическими кандидатами", - заявила политик в видеообращении, опубликованном не ее странице в Facebook.
По словам Аньес, если правые силы не объединятся, победа на выборах может достаться политическому движению Эво Моралеса "Движение к социализму".
Согласно последним данным, лидирует в предпочтениях граждан социалистический кандидат Луис Арсэ с результатом от 30 до 40%, Аньес уступает Арсэ, экс-президенту Карлосу Месе и политику Луису Фернандо Камачо.
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.