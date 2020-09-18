https://ria.ru/20200918/boliviya-1577418973.html

Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента

Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что снимает свою кандидатуру на выборах президента и призвала правые силы страны к объединению против... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T03:13

2020-09-18T03:13

2020-09-18T03:32

эво моралес

жанин аньес

мехико

боливия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156087/47/1560874729_0:0:3179:1789_1400x0_80_0_0_0348e4e18004a82c2d91bb708372ff9a.jpg

<strong>МЕХИКО 18 сен - РИА Новости.</strong> Временный президент Боливии <a href="http://ria.ru/person_zhanin-anes/" target="_blank" data-auto="true">Жанин Аньес</a> заявила, что снимает свою кандидатуру на выборах президента и призвала правые силы страны к объединению против социалистического движения.По словам Аньес, если правые силы не объединятся, победа на выборах может достаться политическому движению <a href="http://ria.ru/person_EHvo_Morales_KHuan_Ajjma/" target="_blank" data-auto="true">Эво Моралеса</a> "Движение к социализму".Согласно последним данным, лидирует в предпочтениях граждан социалистический кандидат Луис Арсэ с результатом от 30 до 40%, Аньес уступает Арсэ, экс-президенту Карлосу Месе и политику Луису Фернандо Камачо.После того как оппозиция в <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank">Боливии </a>во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

https://ria.ru/20200729/1575136928.html

мехико

боливия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эво моралес, жанин аньес, мехико, боливия, в мире