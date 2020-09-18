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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577460673.html
Посол России заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что на республику оказывается беспрецедентное и бессовестное давление извне. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:27
2020-09-18T18:38
протесты в белоруссии
россия
дмитрий мезенцев
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a> заявил, что на республику оказывается беспрецедентное и бессовестное давление извне."То давление, которое сегодня оказывается на Беларусь, мне кажется беспрецедентным, по-своему бессовестным", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24"</a>.Он отметил, что Белоруссия многократно показывала открытость и готовность взаимодействовать со всеми ближайшими соседями, поддерживая эту систему отношений."Что, конечно, повышало уровень безопасности в регионе и выстраивало ту систему отношений, атмосферу сотрудничества, открытости", - сказал посол."Ответом на такие шаги официального <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> явились совершенно нелояльные шаги ближайших стран-соседей", - подчеркнул Мезенцев.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/polsha-1577445613.html
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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия, в мире

Посол России заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

18:27 18.09.2020 (обновлено: 18:38 18.09.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что на республику оказывается беспрецедентное и бессовестное давление извне.
"То давление, которое сегодня оказывается на Беларусь, мне кажется беспрецедентным, по-своему бессовестным", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что Белоруссия многократно показывала открытость и готовность взаимодействовать со всеми ближайшими соседями, поддерживая эту систему отношений.
"Что, конечно, повышало уровень безопасности в регионе и выстраивало ту систему отношений, атмосферу сотрудничества, открытости", - сказал посол.
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"Ответом на такие шаги официального Минска явились совершенно нелояльные шаги ближайших стран-соседей", - подчеркнул Мезенцев.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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