Посол России заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
18:27 18.09.2020 (обновлено: 18:38 18.09.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что на республику оказывается беспрецедентное и бессовестное давление извне.
"То давление, которое сегодня оказывается на Беларусь, мне кажется беспрецедентным, по-своему бессовестным", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что Белоруссия многократно показывала открытость и готовность взаимодействовать со всеми ближайшими соседями, поддерживая эту систему отношений.
"Что, конечно, повышало уровень безопасности в регионе и выстраивало ту систему отношений, атмосферу сотрудничества, открытости", - сказал посол.
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"Ответом на такие шаги официального Минска явились совершенно нелояльные шаги ближайших стран-соседей", - подчеркнул Мезенцев.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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