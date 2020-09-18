https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577451748.html
В ЛНР опасаются, что украинские националисты поставят оружие в Белоруссию
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий выразил опасения в связи с тем, что участники... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:12
2020-09-18T16:12
2020-09-18T16:12
яков осадчий
луганская народная республика
правый сектор
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> Яков Осадчий выразил опасения в связи с тем, что участники организации "<a href="http://ria.ru/organization_Pravyjj_sektor/" target="_blank" data-auto="true">Правый сектор</a>"* могут отправить партию стрелкового оружия и боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> для расшатывания внутриполитической обстановки.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.По данным Народной милиции, глава Сумской региональной ячейки "Правый сектор"* с разрешения лидера партии договорился о продаже вооруженным формированиям, участвующим в дестабилизации обстановки в Белоруссии, 130 единиц огнестрельного оружия, в том числе снайперских винтовок и 18 тысяч патронов."Для доставки контрабанды рассматривается возможность перевозки железнодорожным транспортом через Черниговскую область (Украина, - ред.)", - дополнил представитель Народной милиции ЛНР."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/belorussiya-1577428478.html
https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432394.html
1
луганская народная республика
белоруссия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яков осадчий, луганская народная республика, правый сектор, александр лукашенко, белоруссия, в мире
ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики
Яков Осадчий выразил опасения в связи с тем, что участники организации "Правый сектор
"* могут отправить партию стрелкового оружия и боеприпасов в Белоруссию
для расшатывания внутриполитической обстановки.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
"Украинские националисты вывезли из зоны операции объединенных сил (ООС) достаточное количество оружия, боеприпасов и снаряжения для дестабилизации в случае необходимости внутриполитической обстановки и силового захвата власти", - заявил Осадчий на брифинге.
По данным Народной милиции, глава Сумской региональной ячейки "Правый сектор"* с разрешения лидера партии договорился о продаже вооруженным формированиям, участвующим в дестабилизации обстановки в Белоруссии, 130 единиц огнестрельного оружия, в том числе снайперских винтовок и 18 тысяч патронов.
"Для доставки контрабанды рассматривается возможность перевозки железнодорожным транспортом через Черниговскую область (Украина, - ред.)", - дополнил представитель Народной милиции ЛНР.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
*Террористическая организация, запрещенная в России.