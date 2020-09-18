https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577451748.html

В ЛНР опасаются, что украинские националисты поставят оружие в Белоруссию

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий выразил опасения в связи с тем, что участники... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:12

2020-09-18T16:12

2020-09-18T16:12

яков осадчий

луганская народная республика

правый сектор

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> Яков Осадчий выразил опасения в связи с тем, что участники организации "<a href="http://ria.ru/organization_Pravyjj_sektor/" target="_blank" data-auto="true">Правый сектор</a>"* могут отправить партию стрелкового оружия и боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> для расшатывания внутриполитической обстановки.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.По данным Народной милиции, глава Сумской региональной ячейки "Правый сектор"* с разрешения лидера партии договорился о продаже вооруженным формированиям, участвующим в дестабилизации обстановки в Белоруссии, 130 единиц огнестрельного оружия, в том числе снайперских винтовок и 18 тысяч патронов."Для доставки контрабанды рассматривается возможность перевозки железнодорожным транспортом через Черниговскую область (Украина, - ред.)", - дополнил представитель Народной милиции ЛНР."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/belorussiya-1577428478.html

https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432394.html

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луганская народная республика

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, луганская народная республика, правый сектор, александр лукашенко, белоруссия, в мире