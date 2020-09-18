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https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577451748.html
В ЛНР опасаются, что украинские националисты поставят оружие в Белоруссию
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий выразил опасения в связи с тем, что участники... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:12
2020-09-18T16:12
яков осадчий
луганская народная республика
правый сектор
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> Яков Осадчий выразил опасения в связи с тем, что участники организации "<a href="http://ria.ru/organization_Pravyjj_sektor/" target="_blank" data-auto="true">Правый сектор</a>"* могут отправить партию стрелкового оружия и боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> для расшатывания внутриполитической обстановки.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.По данным Народной милиции, глава Сумской региональной ячейки "Правый сектор"* с разрешения лидера партии договорился о продаже вооруженным формированиям, участвующим в дестабилизации обстановки в Белоруссии, 130 единиц огнестрельного оружия, в том числе снайперских винтовок и 18 тысяч патронов."Для доставки контрабанды рассматривается возможность перевозки железнодорожным транспортом через Черниговскую область (Украина, - ред.)", - дополнил представитель Народной милиции ЛНР."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/belorussiya-1577428478.html
https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432394.html
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луганская народная республика
белоруссия
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яков осадчий, луганская народная республика, правый сектор, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В ЛНР опасаются, что украинские националисты поставят оружие в Белоруссию

16:12 18.09.2020
782
© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий выразил опасения в связи с тем, что участники организации "Правый сектор"* могут отправить партию стрелкового оружия и боеприпасов в Белоруссию для расшатывания внутриполитической обстановки.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 10:59
Одно высокомерие. В Минске оценили резолюцию ЕП по Белоруссии
"Украинские националисты вывезли из зоны операции объединенных сил (ООС) достаточное количество оружия, боеприпасов и снаряжения для дестабилизации в случае необходимости внутриполитической обстановки и силового захвата власти", - заявил Осадчий на брифинге.
По данным Народной милиции, глава Сумской региональной ячейки "Правый сектор"* с разрешения лидера партии договорился о продаже вооруженным формированиям, участвующим в дестабилизации обстановки в Белоруссии, 130 единиц огнестрельного оружия, в том числе снайперских винтовок и 18 тысяч патронов.
"Для доставки контрабанды рассматривается возможность перевозки железнодорожным транспортом через Черниговскую область (Украина, - ред.)", - дополнил представитель Народной милиции ЛНР.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Яков ОсадчийЛуганская Народная РеспубликаПравый секторАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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