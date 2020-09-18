https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577444742.html
В Еврокомиссии призвали Лукашенко к диалогу с народом Белоруссии
Еврокомиссия считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен начать дискуссию с гражданами страны, заявил представитель пресс-службы ЕК и... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:37
2020-09-18T14:37
2020-09-18T14:38
протесты в белоруссии
александр лукашенко
еврокомиссия
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости, Мария Князева.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> считает, что президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> должен начать дискуссию с гражданами страны, заявил представитель пресс-службы ЕК и внешнеполитической службы ЕС Петер Стано."Он должен начать диалог со своим народом", - заявил Стано на пресс-конференции.Ранее Лукашенко заявлял, что готов к диалогу, отметив, что разговаривает с людьми и будет "вести только с трудовыми коллективами диалог".Как отметил Стано, "решение ситуации должно быть найдено при помощи общенационального инклюзивного диалога". "Лукашенко пока отказывается от этого. И это то, что мы и все другие партнеры по международному сообществу говорят ему сделать - вы должны начать диалог со своими гражданами", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, еврокомиссия, белоруссия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия
считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко
должен начать дискуссию с гражданами страны, заявил представитель пресс-службы ЕК и внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
"Он должен начать диалог со своим народом", - заявил Стано на пресс-конференции.
Ранее Лукашенко заявлял, что готов к диалогу, отметив, что разговаривает с людьми и будет "вести только с трудовыми коллективами диалог".
Как отметил Стано, "решение ситуации должно быть найдено при помощи общенационального инклюзивного диалога". "Лукашенко пока отказывается от этого. И это то, что мы и все другие партнеры по международному сообществу говорят ему сделать - вы должны начать диалог со своими гражданами", - добавил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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