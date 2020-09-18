Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577444742.html
В Еврокомиссии призвали Лукашенко к диалогу с народом Белоруссии
Еврокомиссия считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен начать дискуссию с гражданами страны, заявил представитель пресс-службы ЕК и... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:37
2020-09-18T14:38
протесты в белоруссии
александр лукашенко
еврокомиссия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577433171_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4c65b7190907741f1c38a87e88296424.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости, Мария Князева.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> считает, что президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> должен начать дискуссию с гражданами страны, заявил представитель пресс-службы ЕК и внешнеполитической службы ЕС Петер Стано."Он должен начать диалог со своим народом", - заявил Стано на пресс-конференции.Ранее Лукашенко заявлял, что готов к диалогу, отметив, что разговаривает с людьми и будет "вести только с трудовыми коллективами диалог".Как отметил Стано, "решение ситуации должно быть найдено при помощи общенационального инклюзивного диалога". "Лукашенко пока отказывается от этого. И это то, что мы и все другие партнеры по международному сообществу говорят ему сделать - вы должны начать диалог со своими гражданами", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577433171_156:0:2887:2048_1400x0_80_0_0_fe7fa3951ff71300f623bbf85c3b18fe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, еврокомиссия, белоруссия, в мире

В Еврокомиссии призвали Лукашенко к диалогу с народом Белоруссии

14:37 18.09.2020 (обновлено: 14:38 18.09.2020)
251
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция "Марш единства" в Минске
Несанкционированная акция Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Несанкционированная акция "Марш единства" в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен начать дискуссию с гражданами страны, заявил представитель пресс-службы ЕК и внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
"Он должен начать диалог со своим народом", - заявил Стано на пресс-конференции.
Ранее Лукашенко заявлял, что готов к диалогу, отметив, что разговаривает с людьми и будет "вести только с трудовыми коллективами диалог".
Как отметил Стано, "решение ситуации должно быть найдено при помощи общенационального инклюзивного диалога". "Лукашенко пока отказывается от этого. И это то, что мы и все другие партнеры по международному сообществу говорят ему сделать - вы должны начать диалог со своими гражданами", - добавил он.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участницы несанкционированного женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 08:00
Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит
9400324
Обсудить1
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕврокомиссияБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Победа Байдена станет угрозой международной безопасности, заявил Миронов
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
Сенатор потребовала от США объясниться из-за репортажа NBC о Крыме
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали репортаж NBC о Крыме
Сомалийский пират
Посольство России рассказало о ситуации с захваченными в Африке моряками
Президент Польши Анджей Дуда
Польша пригрозила Белоруссии санкциями
Фотоаппарат
В Чувашии фотограф сорвался с моста и погиб
Статуя Фемиды
СМИ: у российского миллиардера случился сердечный приступ на суде
Скриншот клипа Любимую не отдают
Автор песни с цитатой Лукашенко пожаловался на угрозы
Флаги стран Евросоюза
Источник рассказал, от чего зависит согласование санкций ЕС по Белоруссии
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В СПЧ ООН назвали срок новой дискуссии по Белоруссии
Шнобелевская премия
Вирусолог назвал присуждение России Шнобелевки по медицине несправедливым
Участники акции протеста в Минске
В Германии призвали не навязывать Белоруссии западное видение демократии
Алексей Навальный
В Германии рассказали об исследовании проб Навального во Франции и Швеции
Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии
Литва пригрозила ответить Белоруссии на закрытие границы
Здание Европейского парламента в Страсбурге
Белорусские сенаторы назвали резолюцию ЕП вмешательством в дела страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
22:42Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
22:31Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге
22:29Ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив
Лента новостейМолния