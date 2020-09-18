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В СПЧ ООН назвали срок новой дискуссии по Белоруссии
Новая дискуссия по ситуации в Белоруссии должна пройти до конца 2020 года с докладом Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, говорится в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:16
2020-09-18T14:16
мишель бачелет
александр лукашенко
совет по правам человека оон (спч оон)
белоруссия
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Новая дискуссия по ситуации в Белоруссии должна пройти до конца 2020 года с докладом Верховного комиссара ООН по правам человека <a href="https://ria.ru/person_Mishel_Bachelet" target="_blank">Мишель Бачелет</a>, говорится в проекте резолюции Совета ООН по правам человека, голосование по которой запланировано на вечер пятницы.Резолюции <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_po_pravam_cheloveka_OO" target="_blank">СПЧ ООН</a> носят рекомендательный характер.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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мишель бачелет, александр лукашенко, совет по правам человека оон (спч оон), белоруссия, в мире

В СПЧ ООН назвали срок новой дискуссии по Белоруссии

14:16 18.09.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова. Новая дискуссия по ситуации в Белоруссии должна пройти до конца 2020 года с докладом Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, говорится в проекте резолюции Совета ООН по правам человека, голосование по которой запланировано на вечер пятницы.

"Призываем... Верховного комиссара ООН по правам человека пристально следить за положением в области прав человека в Белоруссии в контексте выборов, представить Совету по правам человека до конца 2020 года промежуточную устную обновленную информацию с рекомендациями, за которой последует интерактивный диалог, и всеобъемлющий письменный доклад о положении в области прав человека в преддверии, во время и после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году в ходе расширенного диалога на 46-й сессии СПЧ ООН", - говорится в тексте проекта резолюции, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Резолюции СПЧ ООН носят рекомендательный характер.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 11:51Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала СПЧ ООН немедленно вмешаться в ситуацию в Белоруссии
21000315
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Мишель БачелетАлександр ЛукашенкоСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)БелоруссияВ мире
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