В СПЧ ООН назвали срок новой дискуссии по Белоруссии
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
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ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова. Новая дискуссия по ситуации в Белоруссии должна пройти до конца 2020 года с докладом Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, говорится в проекте резолюции Совета ООН по правам человека, голосование по которой запланировано на вечер пятницы.
"Призываем... Верховного комиссара ООН по правам человека пристально следить за положением в области прав человека в Белоруссии в контексте выборов, представить Совету по правам человека до конца 2020 года промежуточную устную обновленную информацию с рекомендациями, за которой последует интерактивный диалог, и всеобъемлющий письменный доклад о положении в области прав человека в преддверии, во время и после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году в ходе расширенного диалога на 46-й сессии СПЧ ООН", - говорится в тексте проекта резолюции, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Резолюции СПЧ ООН носят рекомендательный характер.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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