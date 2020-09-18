https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577443214.html

В СПЧ ООН назвали срок новой дискуссии по Белоруссии

Новая дискуссия по ситуации в Белоруссии должна пройти до конца 2020 года с докладом Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, говорится в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:16

2020-09-18T14:16

2020-09-18T14:16

мишель бачелет

александр лукашенко

совет по правам человека оон (спч оон)

белоруссия

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Новая дискуссия по ситуации в Белоруссии должна пройти до конца 2020 года с докладом Верховного комиссара ООН по правам человека <a href="https://ria.ru/person_Mishel_Bachelet" target="_blank">Мишель Бачелет</a>, говорится в проекте резолюции Совета ООН по правам человека, голосование по которой запланировано на вечер пятницы.Резолюции <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_po_pravam_cheloveka_OO" target="_blank">СПЧ ООН</a> носят рекомендательный характер.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432394.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мишель бачелет, александр лукашенко, совет по правам человека оон (спч оон), белоруссия, в мире