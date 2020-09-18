Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в республике
12:58 18.09.2020 (обновлено: 15:55 18.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости. Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
В пятницу в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека начались срочные дебаты по ситуации с правами человека в Белоруссии.
"Мы опровергаем неподтвержденные обвинения в сексуальном насилии против задержанных. Зарегистрированных официальных заявлений об этом нет. Также не подтверждается информация о пропавших без вести в непосредственной связи с протестами. Утверждения о наличии в стране политических заключенных не соответствуют реальности. Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовным кодексом", - сказал Амбразевич в ходе дебатов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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