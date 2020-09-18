https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577437107.html

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в республике

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:58

2020-09-18T12:58

2020-09-18T15:55

протесты в белоруссии

александр лукашенко

женева (город)

белоруссия

оон

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Постпред Белоруссии при женевском отделении <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.В пятницу в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека начались срочные дебаты по ситуации с правами человека в Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432394.html

Deyn Donovan Угу. Угу. Нету полит заключенных. А совет оппозиции просто так задержали, как и митингующих крутят. Как и обычных людей крутят. 66

павел рябышев Т.е если я захочу свергнуть строй, устроить в стране госпереворот, что является попранием конституции и нарушением уголовного законодательства, но при этом назову себя ОППОЗИЦИЕЙ, то мне ничего не будет. Буду еще и репрессированным. Правильно понимаю? 60

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женева (город)

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, женева (город), белоруссия, оон, в мире