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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577437107.html
Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в республике
Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:58
2020-09-18T15:55
протесты в белоруссии
александр лукашенко
женева (город)
белоруссия
оон
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Постпред Белоруссии при женевском отделении <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.В пятницу в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека начались срочные дебаты по ситуации с правами человека в Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432394.html
Угу. Угу. Нету полит заключенных. А совет оппозиции просто так задержали, как и митингующих крутят. Как и обычных людей крутят.
66
Т.е если я захочу свергнуть строй, устроить в стране госпереворот, что является попранием конституции и нарушением уголовного законодательства, но при этом назову себя ОППОЗИЦИЕЙ, то мне ничего не будет. Буду еще и репрессированным. Правильно понимаю?
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женева (город)
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александр лукашенко, женева (город), белоруссия, оон, в мире

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в республике

12:58 18.09.2020 (обновлено: 15:55 18.09.2020)
9593
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости. Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
В пятницу в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека начались срочные дебаты по ситуации с правами человека в Белоруссии.

"Мы опровергаем неподтвержденные обвинения в сексуальном насилии против задержанных. Зарегистрированных официальных заявлений об этом нет. Также не подтверждается информация о пропавших без вести в непосредственной связи с протестами. Утверждения о наличии в стране политических заключенных не соответствуют реальности. Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовным кодексом", - сказал Амбразевич в ходе дебатов.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЖенева (город)БелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
Угу. Угу. Нету полит заключенных. А совет оппозиции просто так задержали, как и митингующих крутят. Как и обычных людей крутят.
18 сентября, 13:53
Deyn DonovanDeyn Donovan
26001026
Т.е если я захочу свергнуть строй, устроить в стране госпереворот, что является попранием конституции и нарушением уголовного законодательства, но при этом назову себя ОППОЗИЦИЕЙ, то мне ничего не будет. Буду еще и репрессированным. Правильно понимаю?
18 сентября, 14:04
прпавел рябышев
29101029
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