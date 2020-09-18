Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577434165.html
Россия и Китай заявили о нарушениях в дебатах СПЧ ООН по Белоруссии
Россия, Белоруссия, Венесуэла и Китай заявили о нарушении правил процедур Совета ООН по правам человека в связи с проведением срочных дебатов по ситуации с... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:15
2020-09-18T12:15
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мишель бачелет
совет по правам человека оон (спч оон)
евросоюз
белоруссия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950665_0:185:3165:1965_1400x0_80_0_0_db359854025affd6b20a4d85b71759b8.jpg
<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Россия, Белоруссия, <a href="https://ria.ru/location_Venezuela" target="_blank">Венесуэла</a> и <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китай</a> заявили о нарушении правил процедур Совета ООН по правам человека в связи с проведением срочных дебатов по ситуации с правами человека в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> и призвали прекратить дебаты.Срочные дебаты по Белоруссии начались в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека в пятницу. Требование о проведении дебатов поступило 11 сентября от Германии, выступавшей от имени <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>.Согласно правилам и процедурам <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_po_pravam_cheloveka_OON" target="_blank">СПЧ ООН</a>, формат срочных дебатов не предусматривает участие в них представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. При этом в пятницу заместитель главы УВПКЧ ООН Нада аль-Нашиф зачитала заявление по ситуации в Белоруссии от имени верховного комиссара ООН по правам человека <a href="https://ria.ru/person_Mishel_Bachelet" target="_blank">Мишель Бачелет</a>. После этого был заслушан доклад спецдокладчика СПЧ ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Маран.Как отметили представители Белоруссии, России, Китая и Венесуэлы, СПЧ ООН при обсуждении ситуации в Белоруссии нарушил формат проведения срочных дебатов, который не предусматривает участие в обсуждении кого-либо из представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, либо странового спецдокладчика. Они потребовали прекратить дебаты.По словам постпреда Белоруссии при женевском отделении ООН, Белоруссия также "будет настаивать на основании нарушения правил процедур на исключении выступления представителей УВПКЧ ООН, а также спецдокладчика СПЧ ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии из записей дискуссии". Минск также выступил против трансляции перед СПЧ ООН заявления <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a>. Представителя Белоруссии поддержали Россия, Китай и Венесуэла.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432394.html
2
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950665_305:0:3036:2048_1400x0_80_0_0_f3ba7a01880efe26cf67971056ba9b46.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, мишель бачелет, совет по правам человека оон (спч оон), евросоюз, белоруссия, оон, в мире

Россия и Китай заявили о нарушениях в дебатах СПЧ ООН по Белоруссии

12:15 18.09.2020
5781
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия, Белоруссия, Венесуэла и Китай заявили о нарушении правил процедур Совета ООН по правам человека в связи с проведением срочных дебатов по ситуации с правами человека в Белоруссии и призвали прекратить дебаты.
Срочные дебаты по Белоруссии начались в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека в пятницу. Требование о проведении дебатов поступило 11 сентября от Германии, выступавшей от имени Евросоюза.
Согласно правилам и процедурам СПЧ ООН, формат срочных дебатов не предусматривает участие в них представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. При этом в пятницу заместитель главы УВПКЧ ООН Нада аль-Нашиф зачитала заявление по ситуации в Белоруссии от имени верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. После этого был заслушан доклад спецдокладчика СПЧ ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Маран.
Как отметили представители Белоруссии, России, Китая и Венесуэлы, СПЧ ООН при обсуждении ситуации в Белоруссии нарушил формат проведения срочных дебатов, который не предусматривает участие в обсуждении кого-либо из представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, либо странового спецдокладчика. Они потребовали прекратить дебаты.
По словам постпреда Белоруссии при женевском отделении ООН, Белоруссия также "будет настаивать на основании нарушения правил процедур на исключении выступления представителей УВПКЧ ООН, а также спецдокладчика СПЧ ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии из записей дискуссии". Минск также выступил против трансляции перед СПЧ ООН заявления Светланы Тихановской. Представителя Белоруссии поддержали Россия, Китай и Венесуэла.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 11:51Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала СПЧ ООН немедленно вмешаться в ситуацию в Белоруссии
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
16340009
Обсудить2
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМишель БачелетСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)ЕвросоюзБелоруссияООНВ мире
Рекомендуем
Возведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец
Литва попросила США помочь обеспечить безопасность на Белорусской АЭС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров назвал выводы Швеции по Навальному потенциальным нарушением КЗХО
Светлана Тихановская
Тихановская призвала СПЧ ООН немедленно вмешаться в ситуацию в Белоруссии
Скриншот игры Fortnite
Власти США заинтересовались игровыми студиями с китайским капиталом
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Лавров: США могут применить системы ПРО в Европе в наступательных целях
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
Алена Ланская
Белорусская певица рассказала о работе над песней с цитатой Лукашенко
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному
Алексей Навальный
В Кремле рассказали, что поможет пролить свет на ситуацию с Навальным
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
Спецдокладчик СПЧ ООН заявила о подтасовках на выборах в Белоруссии
Алексей Навальный
Эксперт назвал первопричину ситуации с Навальным
Алексей Навальный
В Кремле указали на абсурд в ситуации с Навальным
Светлана Тихановская
Белоруссия призвала не транслировать выступление Тихановской в СПЧ ООН
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Лавров предостерег США от ультиматумов в отношении России
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали слова Володина о ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
22:42Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
22:31Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге
22:29Ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив
Лента новостейМолния