https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577434165.html

Россия и Китай заявили о нарушениях в дебатах СПЧ ООН по Белоруссии

Россия, Белоруссия, Венесуэла и Китай заявили о нарушении правил процедур Совета ООН по правам человека в связи с проведением срочных дебатов по ситуации с... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:15

2020-09-18T12:15

2020-09-18T12:15

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мишель бачелет

совет по правам человека оон (спч оон)

евросоюз

белоруссия

оон

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Россия, Белоруссия, <a href="https://ria.ru/location_Venezuela" target="_blank">Венесуэла</a> и <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китай</a> заявили о нарушении правил процедур Совета ООН по правам человека в связи с проведением срочных дебатов по ситуации с правами человека в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> и призвали прекратить дебаты.Срочные дебаты по Белоруссии начались в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека в пятницу. Требование о проведении дебатов поступило 11 сентября от Германии, выступавшей от имени <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>.Согласно правилам и процедурам <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_po_pravam_cheloveka_OON" target="_blank">СПЧ ООН</a>, формат срочных дебатов не предусматривает участие в них представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. При этом в пятницу заместитель главы УВПКЧ ООН Нада аль-Нашиф зачитала заявление по ситуации в Белоруссии от имени верховного комиссара ООН по правам человека <a href="https://ria.ru/person_Mishel_Bachelet" target="_blank">Мишель Бачелет</a>. После этого был заслушан доклад спецдокладчика СПЧ ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Маран.Как отметили представители Белоруссии, России, Китая и Венесуэлы, СПЧ ООН при обсуждении ситуации в Белоруссии нарушил формат проведения срочных дебатов, который не предусматривает участие в обсуждении кого-либо из представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, либо странового спецдокладчика. Они потребовали прекратить дебаты.По словам постпреда Белоруссии при женевском отделении ООН, Белоруссия также "будет настаивать на основании нарушения правил процедур на исключении выступления представителей УВПКЧ ООН, а также спецдокладчика СПЧ ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии из записей дискуссии". Минск также выступил против трансляции перед СПЧ ООН заявления <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a>. Представителя Белоруссии поддержали Россия, Китай и Венесуэла.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/tikhanovskaya-1577432394.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мишель бачелет, совет по правам человека оон (спч оон), евросоюз, белоруссия, оон, в мире