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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577431416.html
Белорусского оппозиционера Дылевского освободили из СИЗО
Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский вышел из СИЗО "Жодино", сообщил Telegram-канал экс-кандидата на пост президента... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:36
2020-09-18T11:36
протесты в белоруссии
сергей дылевский
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дылевский</a> вышел из СИЗО "Жодино", сообщил Telegram-канал экс-кандидата на пост президента <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>.Дылевский провел под арестом 25 суток.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
По слащавой физиономии этого "оппозиционера" видно, что его жизнь в "тоталитарной" Белоруссии была довольно сытной. Хотя ума ему это явно не прибавило.
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белоруссия
РИА Новости
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сергей дылевский, белоруссия, в мире

Белорусского оппозиционера Дылевского освободили из СИЗО

11:36 18.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский. Архивное фото
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МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский вышел из СИЗО "Жодино", сообщил Telegram-канал экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской.

"Выпустили члена координационного совета и председателя стачкома МТЗ Сергея Дылевского. Также из Жодино выпустили на свободу Валерию Уласик, дочь редактора Tut.by. Она провела в заключении 10 суток", - сообщил канал "Страна для жизни".

Дылевский провел под арестом 25 суток.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСергей ДылевскийБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
По слащавой физиономии этого "оппозиционера" видно, что его жизнь в "тоталитарной" Белоруссии была довольно сытной. Хотя ума ему это явно не прибавило.
18 сентября, 11:42
Владимир БелогорскийВладимир Белогорский
1100001
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