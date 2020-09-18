Белорусского оппозиционера Дылевского освободили из СИЗО
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский
© Sputnik / Виктор Толочко
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский. Архивное фото
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский вышел из СИЗО "Жодино", сообщил Telegram-канал экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской.
"Выпустили члена координационного совета и председателя стачкома МТЗ Сергея Дылевского. Также из Жодино выпустили на свободу Валерию Уласик, дочь редактора Tut.by. Она провела в заключении 10 суток", - сообщил канал "Страна для жизни".
Дылевский провел под арестом 25 суток.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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