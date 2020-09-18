https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577424219.html

Источник в Минске объяснил заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу вынужденного закрытия госграницы республики с Литвой и Польшей подразумевает ее закрытие для... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:38

2020-09-18T09:38

2020-09-18T09:38

протесты в белоруссии

александр лукашенко

польша

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Заявление президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> по поводу вынужденного закрытия госграницы республики с Литвой и Польшей подразумевает ее закрытие для противоправной деятельности и от посягательств на территориальную целостность, заявил РИА Новости в пятницу источник в белорусских госорганах, знакомый с ситуацией.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что армия страны "вынуждена" закрыть границу с Польшей и Литвой, а границу с Украиной - усилить."Это означает, что граница закрыта для противоправной деятельности и от посягательств на территориальную целостность. Для законопослушных граждан при пересечении границы ничего не меняется", - заявил источник, комментируя заявление о закрытии границы Белоруссии с двумя странами Евросоюза.Ранее официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский заявил РИА Новости, что охрана госграницы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. По его словам, пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.Белоруссия граничит на востоке с Россией, на юге - с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>, на западе - с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a>, на северо-западе - с <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a>, на севере - с <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвией</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577324338.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

Von Stirliz То есть, раньше она была открыта для противоправной деятельности??? 10

3

польша

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, польша, белоруссия, литва, в мире