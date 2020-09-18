https://ria.ru/20200918/avangard-1577413437.html

В Екатеринбурге открылась выставка "Авангард. На телеге в XXI век"

В Ельцин Центре в Екатеринбурге открылась выставка "Авангард. На телеге в XXI век". В ее организации принимала участие "Энциклопедия русского авангарда",... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T07:10

2020-09-18T07:10

2020-09-18T08:34

культура

новости культуры

выставки

музеи

ельцин центр

кировская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577413167_0:52:1000:615_1400x0_80_0_0_b0dca7f20c8d52c7aeb61a9b86f437a5.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости</strong>. В Ельцин Центре в Екатеринбурге открылась выставка "Авангард. На телеге в XXI век". В ее организации принимала участие "Энциклопедия русского авангарда", сообщает пресс-служба проекта.В экспозиции представлены работы авангардистов, найденные в Кировской области (в собраниях Вятского художественного, Яранского и Слободского краеведческих музеев) и не выставлявшиеся почти сто лет. Проект "Авангард. На телеге в ХХI век" обращается к событиям послереволюционного времени в Советской России. В 1918 – 1921 годах произведения авангардистов в большом количестве закупались государственной комиссией для отправки в различные регионы страны. Более 1100 картин были отправлены в 32 города и населенных пункта и выставлялись в открывшихся тогда же государственных свободных художественных мастерских. На их основе предполагалось создать целую сеть музеев современного искусства в провинции, но проект не был воплощен. Одним из этапов его реализации стали три выставки в Советске в Вятской губернии. Две были открыты в 1920 году, а третья, передвижная, в 1921. Для нее привезли работы из Вятки, Москвы, Петрограда, Казани. Выставлялись 322 произведения пятидесяти пяти художников, среди которых были Кандинский, Родченко, Степанова, Удальцова. Предполагалось, что работы проедут по семи городам губернии, но они осели в Яранске и остались там из-за проблем с финансированием.Усилия Ельцин Центра и команды "Энциклопедии русского авангарда" позволили частично воссоздать эти выставки.Кураторы проекта: искусствовед, куратор, издатель, редактор "Энциклопедии русского авангарда" Андрей Сарабьянов (Москва), искусствовед, куратор и лектор лондонского Института Курто Наталья Мюррей и директор Вятского художественного музея им. Васнецовых Анна Шакина (Киров).Выставка будет открыта до 10 января 2021 года.

https://ria.ru/20200916/tretyakovka-1577305435.html

кировская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, ельцин центр, кировская область