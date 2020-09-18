https://ria.ru/20200918/attestatsiya--1577460308.html

Каннер: аттестация духовенства не решит проблему подпольных проповедников

Обязательная переаттестация духовенства и сотрудников религиозных организаций, которые получили образование за рубежом, не коснется подпольных проповедников,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:27

2020-09-18T18:27

2020-09-18T18:40

религия и мировоззрение

религия

юрий каннер

новости - религия и мировоззрение

александр бородай

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Обязательная переаттестация духовенства и сотрудников религиозных организаций, которые получили образование за рубежом, не коснется подпольных проповедников, для борьбы с которыми и создавали законопроект, заявил РИА Новости президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.Комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал на этой неделе законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 сентября. Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Эта норма вызвала негативную реакци со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом, поскольку в России нет школ соответствующего уровня. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские организации.Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к законопроекту, заключается в том, чтобы "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию". Новый ФЗ также призван предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма"."У нас религиозные организации – под зонтиком религиозных объединений. Они приглашают людей (из-за рубежа в Россию работать – ред.) и знают, кого зовут. Человек не сможет приехать в Россию без приглашения, разрешения на работу. А те, кто проповедует в подполье, на кого и направлено действие законопроекта, им ни приглашение, ни аттестация не нужны", - сказал Каннер.Он уточнил, что благодаря поддержке государства за 30 лет в России появилось высшее религиозное еврейское образование, но раввины из России зачастую получают образование за рубежом, как, впрочем, и их "коллеги" в других странах."Нет израильского или российского религиозного знания – оно всеобщее. Если мы закроем границы в образовании, на что направлен закон, это приведет к застою. И люди, которые получили широкое мировое образование, будут ущемлены", - предположил Каннер.Ранее президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода заявил РИА Новости, что централизованные религиозные организаций могут сами аттестовывать представителей духовенства, которые получили образование за рубежом. По его словам, это решение поможет "установить ограничители на будущее и снять напряжение касательно статуса иностранных дипломов".

https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577348984.html

https://ria.ru/20200917/attestatsiya-1577374668.html

https://ria.ru/20200917/attestatsiya-1577391873.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, юрий каннер, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, общество