https://ria.ru/20200918/apple-watch-v-rossii-1577454040.html

Россияне предпочитают Apple Watch всем прочим умным часам

Россияне, покупая умные часы, чаще всего отдают предпочтение продукции Apple. К таким выводам пришли аналитики "Связного", изучив спрос покупателей с июня по... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:41

2020-09-18T16:41

2020-09-18T16:41

риа наука

samsung

связной

apple

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Россияне, покупая умные часы, чаще всего отдают предпочтение продукции <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>. К таким выводам пришли аналитики "<u><a href="https://www.svyaznoy.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Связного</a></u>", изучив спрос покупателей с июня по август 2020 года.Абсолютным лидером рейтинга оказалась не самая новая модель часов из <a href="http://ria.ru/location_Cupertino/" target="_blank" data-auto="true">Купертино</a> — Apple Watch Series 3 42mm. Второе и третье место занимают тоже Apple Watch, но уже пятого поколения (компактная и большая версии).Всего летом россияне приобрели 450 тысяч умных часов на 7,4 миллиарда рублей. Несмотря на пандемию и экономический кризис, это на 34 процента больше, чем за тот же период 2019 года. Средняя цена устройства на рынке составляет 16 тысяч рублей, что на 8 процентов больше, чем годом ранее.В штучном выражении Apple занимает 43,3 процента рынка подобных гаджетов (61,5 процентов — в денежном). Гораздо скромнее успехи <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> c 13,5 (17,9) процентов рынка.

https://ria.ru/20200915/apple-watch-se-1577288601.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, связной, apple, гаджеты, технологии