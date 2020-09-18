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РИА Наука
https://ria.ru/20200918/apple-watch-v-rossii-1577454040.html
Россияне предпочитают Apple Watch всем прочим умным часам
Россияне, покупая умные часы, чаще всего отдают предпочтение продукции Apple. К таким выводам пришли аналитики "Связного", изучив спрос покупателей с июня по... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:41
2020-09-18T16:41
риа наука
samsung
связной
apple
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Россияне, покупая умные часы, чаще всего отдают предпочтение продукции <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>. К таким выводам пришли аналитики "<u><a href="https://www.svyaznoy.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Связного</a></u>", изучив спрос покупателей с июня по август 2020 года.Абсолютным лидером рейтинга оказалась не самая новая модель часов из <a href="http://ria.ru/location_Cupertino/" target="_blank" data-auto="true">Купертино</a> — Apple Watch Series 3 42mm. Второе и третье место занимают тоже Apple Watch, но уже пятого поколения (компактная и большая версии).Всего летом россияне приобрели 450 тысяч умных часов на 7,4 миллиарда рублей. Несмотря на пандемию и экономический кризис, это на 34 процента больше, чем за тот же период 2019 года. Средняя цена устройства на рынке составляет 16 тысяч рублей, что на 8 процентов больше, чем годом ранее.В штучном выражении Apple занимает 43,3 процента рынка подобных гаджетов (61,5 процентов — в денежном). Гораздо скромнее успехи <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> c 13,5 (17,9) процентов рынка.
https://ria.ru/20200915/apple-watch-se-1577288601.html
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samsung, связной, apple, гаджеты, технологии

Россияне предпочитают Apple Watch всем прочим умным часам

16:41 18.09.2020
524
© AppleApple Watch Series 6
Apple Watch Series 6 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россияне, покупая умные часы, чаще всего отдают предпочтение продукции Apple. К таким выводам пришли аналитики "Связного", изучив спрос покупателей с июня по август 2020 года.
Абсолютным лидером рейтинга оказалась не самая новая модель часов из Купертино — Apple Watch Series 3 42mm. Второе и третье место занимают тоже Apple Watch, но уже пятого поколения (компактная и большая версии).
Всего летом россияне приобрели 450 тысяч умных часов на 7,4 миллиарда рублей. Несмотря на пандемию и экономический кризис, это на 34 процента больше, чем за тот же период 2019 года. Средняя цена устройства на рынке составляет 16 тысяч рублей, что на 8 процентов больше, чем годом ранее.
В штучном выражении Apple занимает 43,3 процента рынка подобных гаджетов (61,5 процентов — в денежном). Гораздо скромнее успехи Samsung c 13,5 (17,9) процентов рынка.
Apple Watch SE - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 20:38РИА Наука
Apple представила новые часы Watch Series SE
7010242
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РИА НаукаSamsungСвязнойAppleгаджетыТехнологии
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