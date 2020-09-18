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https://ria.ru/20200918/antitela-1577445938.html
Ученые выяснили, сколько антитела к коронавирусу могут оставаться в крови
Антитела к коронавирусу могут оставаться в крови пациентов, перенесших COVID-19, спустя четыре месяца после заболевания, следует из опубликованного в пятницу... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:52
2020-09-18T14:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
стокгольм (город)
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<strong>СТОКГОЛЬМ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Антитела к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусу</a> могут оставаться в крови пациентов, перенесших COVID-19, спустя четыре месяца после заболевания, следует из опубликованного в пятницу исследования больницы Данерюд в <a href="http://ria.ru/location_Stockholm/" target="_blank" data-auto="true">Стокгольме</a>."Весной были взяты образцы крови у 2149 сотрудников больницы, у 19% были обнаружены антитела к коронавирусу. Сейчас завершилась вторая фаза исследования, образцы для которой сдали 92% участников первой фазы исследования. Результаты показали, что из тех 405 человек, у которых антитела были обнаружены весной, у 82% они были снова обнаружены спустя 4 месяца", - говорится в отчете, опубликованном на сайте больницы.Большинство опубликованных ранее исследований показывали, что антитела к коронавирусу исчезают в течение 40-70 дней.По словам одной из авторов доклада Шарлотты Толин, результаты исследования – лишь "маленький кусочек паззла" в общей картине. "У нас по-прежнему очень мало информации. Но нужно отметить, что число людей, повторно заболевших коронавирусом, крайне мало, учитывая общее число заражённых по всему миру. Это дает серьезные основания думать, что у перенесших заболевание развивается сильный иммунитет", - рассказала Толин в интервью <a href="https://sverigesradio.se/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sveriges Radio</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200916/antitela-1577305923.html
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, стокгольм (город)

Ученые выяснили, сколько антитела к коронавирусу могут оставаться в крови

14:52 18.09.2020
4795
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Depositphotos / viz-arch
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СТОКГОЛЬМ, 15 сен - РИА Новости. Антитела к коронавирусу могут оставаться в крови пациентов, перенесших COVID-19, спустя четыре месяца после заболевания, следует из опубликованного в пятницу исследования больницы Данерюд в Стокгольме.
"Весной были взяты образцы крови у 2149 сотрудников больницы, у 19% были обнаружены антитела к коронавирусу. Сейчас завершилась вторая фаза исследования, образцы для которой сдали 92% участников первой фазы исследования. Результаты показали, что из тех 405 человек, у которых антитела были обнаружены весной, у 82% они были снова обнаружены спустя 4 месяца", - говорится в отчете, опубликованном на сайте больницы.
Большинство опубликованных ранее исследований показывали, что антитела к коронавирусу исчезают в течение 40-70 дней.
По словам одной из авторов доклада Шарлотты Толин, результаты исследования – лишь "маленький кусочек паззла" в общей картине. "У нас по-прежнему очень мало информации. Но нужно отметить, что число людей, повторно заболевших коронавирусом, крайне мало, учитывая общее число заражённых по всему миру. Это дает серьезные основания думать, что у перенесших заболевание развивается сильный иммунитет", - рассказала Толин в интервью Sveriges Radio.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСтокгольм (город)
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