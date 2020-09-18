https://ria.ru/20200918/antitela-1577445938.html

Ученые выяснили, сколько антитела к коронавирусу могут оставаться в крови

Антитела к коронавирусу могут оставаться в крови пациентов, перенесших COVID-19, спустя четыре месяца после заболевания, следует из опубликованного в пятницу... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:52

2020-09-18T14:52

2020-09-18T14:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

стокгольм (город)

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<strong>СТОКГОЛЬМ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Антитела к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусу</a> могут оставаться в крови пациентов, перенесших COVID-19, спустя четыре месяца после заболевания, следует из опубликованного в пятницу исследования больницы Данерюд в <a href="http://ria.ru/location_Stockholm/" target="_blank" data-auto="true">Стокгольме</a>."Весной были взяты образцы крови у 2149 сотрудников больницы, у 19% были обнаружены антитела к коронавирусу. Сейчас завершилась вторая фаза исследования, образцы для которой сдали 92% участников первой фазы исследования. Результаты показали, что из тех 405 человек, у которых антитела были обнаружены весной, у 82% они были снова обнаружены спустя 4 месяца", - говорится в отчете, опубликованном на сайте больницы.Большинство опубликованных ранее исследований показывали, что антитела к коронавирусу исчезают в течение 40-70 дней.По словам одной из авторов доклада Шарлотты Толин, результаты исследования – лишь "маленький кусочек паззла" в общей картине. "У нас по-прежнему очень мало информации. Но нужно отметить, что число людей, повторно заболевших коронавирусом, крайне мало, учитывая общее число заражённых по всему миру. Это дает серьезные основания думать, что у перенесших заболевание развивается сильный иммунитет", - рассказала Толин в интервью <a href="https://sverigesradio.se/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sveriges Radio</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200916/antitela-1577305923.html

стокгольм (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, стокгольм (город)