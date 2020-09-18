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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200918/anastasiya-1577438023.html
В Доме Романовых оценили голливудский фильм о святой княжне Анастасии
В Российском императорском доме считают оскорбительным комическое изображение в кинематографе великой княжны Анастасии, однако не считают нужным запрещать такие РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:14
2020-09-18T13:17
религия и мировоззрение
дом романовых
новости - религия и мировоззрение
александр закатов
николай ii
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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> В Российском императорском доме считают оскорбительным комическое изображение в кинематографе великой княжны Анастасии, однако не считают нужным запрещать такие картины или подавать в суд на их создателей, заявил в пятницу РИА Новости директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.Ранее пользователи Twitter возмутились новым американским фильмом "Анастасия", в котором погибшая великая княжна Анастасия, прославленная в лике святых, изображена дикаркой, которая есть руками. В связи с этим в сети запустили хештеги HandsOffRussianHistory ("Руки прочь от русской истории") и HandsOffAnastasia ("Руки прочь от Анастасии")."Если выставляют любого святого в комическом и нарочито издевательском виде – это отвратительно. Такое изображение оскорбительно для памяти святых и тех людей, которые их почитают. Великая княжна Анастасия для многих как член семьи: верующие обращаются с просьбой о заступничестве, молятся ей", - сказал Закатов.Он уточнил, что Церковь не запрещает юмор, а "христианство – это не мрачная религия", ведь "даже в житиях святых встречаются шутки и забавные ситуации". "Даже если бы великая княжна не была канонизирована – ведь есть люди, которые были замучены, но не прославлены в лике святых – все равно, это отвратительно, как если бы глумились над памятью матери или убитых замученных родственников. Печально, что кому-то приходит в голову шутить над памятью замученных детей. Даже в советское время люди останавливались перед судьбой великой княжон, никому не приходило в голову выставлять их в комическом виде", - рассказал Закатов.Он добавил, что сам не смотрел фильм, поскольку в Доме Романовых считают бойкот лучшим средством борьбы с подобными произведениями."С точки зрения Императорского дома, пытаться запрещать или обращаться в суд, как в случае с фильмом "Матильда" и другими подобными картинами, значит создавать бесплатную рекламу никчемным поделкам, которые быстро забудутся. Бороться с этим можно только бойкотом. Ведь зачастую создатели таких произведений рассчитывают на то, что найдутся люди, которые будут оскорблены, это будет обсуждаться и привлечет внимание к этим поделкам", - подытожил представитель Дома Романовых.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны большевиками летом 1918 года в Екатеринбурге. Останки императора, его супруги Александры Федоровны и их дочерей Ольги, Татьяны и Анастасии обнаружили в 1979 году. В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II, императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию к лику святых как принявших мученическую смерть.
https://ria.ru/20200904/shmorel-1576788698.html
https://ria.ru/20161214/1483568183.html
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дом романовых, новости - религия и мировоззрение, александр закатов, николай ii

В Доме Романовых оценили голливудский фильм о святой княжне Анастасии

13:14 18.09.2020 (обновлено: 13:17 18.09.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Российском императорском доме считают оскорбительным комическое изображение в кинематографе великой княжны Анастасии, однако не считают нужным запрещать такие картины или подавать в суд на их создателей, заявил в пятницу РИА Новости директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.
Ранее пользователи Twitter возмутились новым американским фильмом "Анастасия", в котором погибшая великая княжна Анастасия, прославленная в лике святых, изображена дикаркой, которая есть руками. В связи с этим в сети запустили хештеги HandsOffRussianHistory ("Руки прочь от русской истории") и HandsOffAnastasia ("Руки прочь от Анастасии").
"Если выставляют любого святого в комическом и нарочито издевательском виде – это отвратительно. Такое изображение оскорбительно для памяти святых и тех людей, которые их почитают. Великая княжна Анастасия для многих как член семьи: верующие обращаются с просьбой о заступничестве, молятся ей", - сказал Закатов.
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Он уточнил, что Церковь не запрещает юмор, а "христианство – это не мрачная религия", ведь "даже в житиях святых встречаются шутки и забавные ситуации".
"Когда это делается с любовью и добротой, ничего страшного нет, а если на потеху публики оскверняется светлый образ человека – это отвратительно", - подчеркнул представитель Императорского дома.
"Даже если бы великая княжна не была канонизирована – ведь есть люди, которые были замучены, но не прославлены в лике святых – все равно, это отвратительно, как если бы глумились над памятью матери или убитых замученных родственников. Печально, что кому-то приходит в голову шутить над памятью замученных детей. Даже в советское время люди останавливались перед судьбой великой княжон, никому не приходило в голову выставлять их в комическом виде", - рассказал Закатов.
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Он добавил, что сам не смотрел фильм, поскольку в Доме Романовых считают бойкот лучшим средством борьбы с подобными произведениями.
"С точки зрения Императорского дома, пытаться запрещать или обращаться в суд, как в случае с фильмом "Матильда" и другими подобными картинами, значит создавать бесплатную рекламу никчемным поделкам, которые быстро забудутся. Бороться с этим можно только бойкотом. Ведь зачастую создатели таких произведений рассчитывают на то, что найдутся люди, которые будут оскорблены, это будет обсуждаться и привлечет внимание к этим поделкам", - подытожил представитель Дома Романовых.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны большевиками летом 1918 года в Екатеринбурге. Останки императора, его супруги Александры Федоровны и их дочерей Ольги, Татьяны и Анастасии обнаружили в 1979 году. В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II, императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию к лику святых как принявших мученическую смерть.
1700135
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Религия и мировоззрениеДом РомановыхНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЗакатовНиколай II
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