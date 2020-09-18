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Врач оценила выводы о смертельной опасности алоэ
Врач-косметолог Елена Белянина прокомментировала предварительные выводы Американской ассоциации исследований в области онкологии (AACR) о вероятной способности... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T07:54
2020-09-18T10:21
елена белянина
россия
елена малышева
здоровье
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Врач-косметолог <a href="https://ria.ru/person_elena-belyanina/" target="_blank">Елена Белянина</a> прокомментировала предварительные выводы Американской ассоциации исследований в области онкологии (AACR) о вероятной способности свежего алоэ провоцировать онкологические заболевания, пишет "<a href="https://aif.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">АиФ</a>".Ранее телеведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> рассказала о научной работе, в ходе которой ученые в течение года выкладывали свежее алоэ на кожу лысых мышей. Выяснилось, что из-за фотосенсибилизации этих участков у грызунов увеличилась вероятность развития плоскоклеточного <a href="https://ria.ru/keyword_rak/" target="_blank">рака</a>. Малышева призвала не наносить на кожу средства с алоэ вера перед тем, как выходить на солнце.Врач отметила, что фотосенсибилизацию вызывает сочетание воздействия ультрафиолетового излучения и лекарственного средства или химического вещества. К препаратам, которые могут вызвать фототоксические реакции, относятся антидепрессанты, антибиотики, диуретики, некоторые противогрибковые и противоопухолевые средства, ретиноиды, а также различные красители, например зеленка.Фотосенсибилизирующие вещества могут содержать в себе некоторые растения, например лайм. Также ожог на коже можно получить, если перед пребыванием на солнце нанести на кожу некоторые косметические средства, в том числе духи или крем.Специалист подчеркнула, что доказанный канцерогенный фактор — ультрафиолетовое излучение. Она призвала избегать избыточного пребывания на солнце.
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елена белянина, россия, елена малышева, здоровье

Врач оценила выводы о смертельной опасности алоэ

07:54 18.09.2020 (обновлено: 10:21 18.09.2020)
66266
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАлоэ вера
Алоэ вера - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Врач-косметолог Елена Белянина прокомментировала предварительные выводы Американской ассоциации исследований в области онкологии (AACR) о вероятной способности свежего алоэ провоцировать онкологические заболевания, пишет "АиФ".
Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала о научной работе, в ходе которой ученые в течение года выкладывали свежее алоэ на кожу лысых мышей. Выяснилось, что из-за фотосенсибилизации этих участков у грызунов увеличилась вероятность развития плоскоклеточного рака. Малышева призвала не наносить на кожу средства с алоэ вера перед тем, как выходить на солнце.

"По поводу алоэ никаких клинических исследований не было проведено, и на данный момент говорить о каких-либо возникновениях рака от кремов с алоэ вера невозможно", — пояснила Белянина.

Врач отметила, что фотосенсибилизацию вызывает сочетание воздействия ультрафиолетового излучения и лекарственного средства или химического вещества. К препаратам, которые могут вызвать фототоксические реакции, относятся антидепрессанты, антибиотики, диуретики, некоторые противогрибковые и противоопухолевые средства, ретиноиды, а также различные красители, например зеленка.
Фотосенсибилизирующие вещества могут содержать в себе некоторые растения, например лайм. Также ожог на коже можно получить, если перед пребыванием на солнце нанести на кожу некоторые косметические средства, в том числе духи или крем.
Специалист подчеркнула, что доказанный канцерогенный фактор — ультрафиолетовое излучение. Она призвала избегать избыточного пребывания на солнце.
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