https://ria.ru/20200918/aloe-1577420793.html

Врач оценила выводы о смертельной опасности алоэ

Врач-косметолог Елена Белянина прокомментировала предварительные выводы Американской ассоциации исследований в области онкологии (AACR) о вероятной способности... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T07:54

2020-09-18T07:54

2020-09-18T10:21

елена белянина

россия

елена малышева

здоровье

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Врач-косметолог <a href="https://ria.ru/person_elena-belyanina/" target="_blank">Елена Белянина</a> прокомментировала предварительные выводы Американской ассоциации исследований в области онкологии (AACR) о вероятной способности свежего алоэ провоцировать онкологические заболевания, пишет "<a href="https://aif.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">АиФ</a>".Ранее телеведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> рассказала о научной работе, в ходе которой ученые в течение года выкладывали свежее алоэ на кожу лысых мышей. Выяснилось, что из-за фотосенсибилизации этих участков у грызунов увеличилась вероятность развития плоскоклеточного <a href="https://ria.ru/keyword_rak/" target="_blank">рака</a>. Малышева призвала не наносить на кожу средства с алоэ вера перед тем, как выходить на солнце.Врач отметила, что фотосенсибилизацию вызывает сочетание воздействия ультрафиолетового излучения и лекарственного средства или химического вещества. К препаратам, которые могут вызвать фототоксические реакции, относятся антидепрессанты, антибиотики, диуретики, некоторые противогрибковые и противоопухолевые средства, ретиноиды, а также различные красители, например зеленка.Фотосенсибилизирующие вещества могут содержать в себе некоторые растения, например лайм. Также ожог на коже можно получить, если перед пребыванием на солнце нанести на кожу некоторые косметические средства, в том числе духи или крем.Специалист подчеркнула, что доказанный канцерогенный фактор — ультрафиолетовое излучение. Она призвала избегать избыточного пребывания на солнце.

https://ria.ru/20200910/rak-1576955236.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена белянина, россия, елена малышева, здоровье