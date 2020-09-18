https://ria.ru/20200918/akula-1577400038.html
В Австралии акула напала на девушку, но только сломала зуб
В Австралии акула попыталась напасть на серфингистку, вцепилась в доску и сломала зуб, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T02:12
2020-09-18T02:12
2020-09-18T02:13
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акулы
новости - туризм
новый южный уэльс
австралия
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>В Австралии акула попыталась напасть на серфингистку, вцепилась в доску и сломала зуб, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8742087/Surfer-came-close-attacked-great-white-shark-Gold-Coast.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Линда Марчант Синклер каталась на побережье Кабарита-Бич, расположенном в Новом Южном Уэльсе. К ней подплыла акула и вцепилась в доску. Девушке удалось увернуться от хищника, а рыба оставила в серфе свой зуб."Не катайтесь на серфе в Кабарита-Бич, — <a href="https://www.facebook.com/groups/boganguardians/permalink/1876132622564269/" target="_blank">написала</a> спортсмена в соцсети. – Большая акула вцепилась в мою доску".Издание сообщает, что недалеко от этого места 8 сентября акула напала на риелтора Ника Слейдера. От полученных травм он скончался.В прибрежных водах города Кабарита пловцы защищены сеткой от акул, закрепленной в воде. Но как показывает опыт, это не преграда для хищников.
https://ria.ru/20200821/arktika-1575987416.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, акулы, новости - туризм, новый южный уэльс, австралия