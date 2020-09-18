Глава Приморья раздал жителям щенков акита-ину
16:16 18.09.2020 (обновлено: 16:17 18.09.2020)
5522
Олег Кожемяко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко раздал пятерых щенков акита-ину семьям в городах Уссурийск, Находка, Спасск-Дальний, посёлке Врангель и на станции Весенняя во Владивостоке.
Летом он рассказал, что раздает шестерых щенков акита-ину, родившихся у его собак, семьям, которые любят животных.
"Нашли новых хозяев нашим пушистым непоседам. Дети, они как никто искренне любят животных и, конечно, собак. Пусть щенки акита-ину станут вам верными товарищами и помощниками. Любите их и ухаживайте за ними... Они точно ответят взаимностью" - написал Кожемяко в своем аккаунте в Instagram. Он добавил, что старался отдать щенков добрым людям.
На этой неделе глава Приморья сообщил о гибели своей собаки по кличке Юка, добавив, что оставит одного щенка себе.
Кожемяко, ранее возглавлявший Сахалин, уже раздавал щенков через соцсеть местным жителям. Так, по итогам конкурса на лучший рецепт семейного счастья он подарил собаку мальчику из Южно-Сахалинска. Также через соцсеть Кожемяко нашел хозяина щенку акита-ину, собака поехала в новый дом на курильский остров Итуруп. В Приморье в 2019 году губернатор подарил двум семьям щенков мареммо-абруццкой овчарки.
13 февраля, 17:11Паралимпиец пообещал подарить Путину щенка мастифа