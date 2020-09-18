https://ria.ru/20200918/akita-inu-1577452126.html

Глава Приморья раздал жителям щенков акита-ину

Глава Приморья Олег Кожемяко раздал пятерых щенков акита-ину семьям в городах Уссурийск, Находка, Спасск-Дальний, посёлке Врангель и на станции Весенняя во... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:16

2020-09-18T16:16

2020-09-18T16:17

итуруп

олег кожемяко

владивосток

уссурийск

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Глава Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> раздал пятерых щенков акита-ину семьям в городах <a href="http://ria.ru/location_Ussurijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Уссурийск</a>, Находка, Спасск-Дальний, посёлке Врангель и на станции Весенняя во Владивостоке.Летом он рассказал, что раздает шестерых щенков акита-ину, родившихся у его собак, семьям, которые любят животных.На этой неделе глава Приморья сообщил о гибели своей собаки по кличке Юка, добавив, что оставит одного щенка себе.Кожемяко, ранее возглавлявший Сахалин, уже раздавал щенков через соцсеть местным жителям. Так, по итогам конкурса на лучший рецепт семейного счастья он подарил собаку мальчику из <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинска</a>. Также через соцсеть Кожемяко нашел хозяина щенку акита-ину, собака поехала в новый дом на курильский остров <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a>. В Приморье в 2019 году губернатор подарил двум семьям щенков мареммо-абруццкой овчарки.

https://rsport.ria.ru/20200213/1564667131.html

итуруп

владивосток

уссурийск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

итуруп, олег кожемяко, владивосток, уссурийск, общество