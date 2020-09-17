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https://ria.ru/20200917/zelenskiy-1577389198.html
Зеленский пригрозил депутатам "показательными посадками"
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала с депутатом Верховной рады Александром Юрченко потребовал от правоохранителей более... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:58
2020-09-17T14:58
ирина венедиктова
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> на фоне коррупционного скандала с депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> Александром Юрченко потребовал от правоохранителей более эффективной работы и больше "показательных посадок".Ранее правоохранители задержали на взятке помощника депутата Рады от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Правоохранители считают, что депутат попросил предоставить ему 13 тысяч долларов взятки за внесение предложений к законопроекту, а в будущем - 200 тысяч долларов для подкупа членов комитета. Во вторник были опубликованы записи прослушки депутата, якобы подтверждающие его вину. Однако генпрокурор <a href="http://ria.ru/person_irina-venediktova/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Венедиктова</a> отказывалась подписать подозрение депутату из-за якобы нехватки оснований. В тот же день глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте <a href="http://ria.ru/person_david-arakhamiya/" target="_blank" data-auto="true">Давид Арахамия</a> сообщил, что Юрченко заявил о выходе из фракции. Офис президента Украины отреагировал на ситуацию, заявив, что Юрченко ведет себя так, "будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года". В четверг Венедиктова сообщила, что все-таки подписала подозрение Юрченко."Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл - сядешь, если брал взятку - сядешь. Исключений из этого правила не может быть - для любого лица в нашем государстве. Здесь нет больше "крыш", прикрытия, административных возможностей", - написал он в четверг в <a href="https://www.facebook.com/zelenskiy95" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он заявил, что хочет, чтобы все депутаты и чиновники запомнили, что "за взяточничество будет очень больно"."Надеюсь также на то, что <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnoe_antikorrupcionnoe_bjuro_Ukrainy_NABU/" target="_blank" data-auto="true">НАБУ</a> (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.), Специализированная антикоррупционная прокуратура и офис генерального прокурора все же услышат общество и поэтому будут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти. Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом тишина. Это же о приговорах - о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому - больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Прямо сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20200413/1569882066.html
https://ria.ru/20200901/deputat-1576600636.html
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ирина венедиктова, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский пригрозил депутатам "показательными посадками"

14:58 17.09.2020
1418
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
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КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала с депутатом Верховной рады Александром Юрченко потребовал от правоохранителей более эффективной работы и больше "показательных посадок".
Ранее правоохранители задержали на взятке помощника депутата Рады от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Правоохранители считают, что депутат попросил предоставить ему 13 тысяч долларов взятки за внесение предложений к законопроекту, а в будущем - 200 тысяч долларов для подкупа членов комитета. Во вторник были опубликованы записи прослушки депутата, якобы подтверждающие его вину. Однако генпрокурор Ирина Венедиктова отказывалась подписать подозрение депутату из-за якобы нехватки оснований. В тот же день глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия сообщил, что Юрченко заявил о выходе из фракции. Офис президента Украины отреагировал на ситуацию, заявив, что Юрченко ведет себя так, "будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года". В четверг Венедиктова сообщила, что все-таки подписала подозрение Юрченко.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2020
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"Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл - сядешь, если брал взятку - сядешь. Исключений из этого правила не может быть - для любого лица в нашем государстве. Здесь нет больше "крыш", прикрытия, административных возможностей", - написал он в четверг в Facebook.
Он заявил, что хочет, чтобы все депутаты и чиновники запомнили, что "за взяточничество будет очень больно".
"Надеюсь также на то, что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.), Специализированная антикоррупционная прокуратура и офис генерального прокурора все же услышат общество и поэтому будут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти. Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом тишина. Это же о приговорах - о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому - больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Прямо сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит", - подчеркнул глава государства.
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