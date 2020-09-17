https://ria.ru/20200917/zavod-1577364638.html

Алтайский геофизический завод разработал отечественные станки с ЧПУ

Алтайский геофизический завод разработал и готовит к презентации для возможных поставок на российский рынок металлорежущих токарных станков с числовым... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T07:44

2020-09-17T07:44

2020-09-17T07:44

алтайский край

алтайский край

экономика

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<strong>БАРНАУЛ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Алтайский геофизический завод разработал и готовит к презентации для возможных поставок на российский рынок металлорежущих токарных станков с числовым программным управлением, сообщил на оперативном совещании в правительстве <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.Министр отметил, что презентация новых металлорежущих станков - важное событие для Алтайского края, так как в регионе теперь освоен выпуск современного оборудования с числовым программным управлением.Власти отмечают, что сначала станки для оценки опыта использования и предложений по улучшению качества предложат алтайским предприятиям, а затем оборудование планируется продвигать на рынки других регионов России.Алтайский геофизический завод - предприятие оборонно-промышленного комплекса приборостроительного и машиностроительного направления. Станки являются собственной разработкой предприятия и выпускаются под брендом "БСС (BSS) - Барнаулстанкострой".Презентация состоится при поддержке Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент" и министерства промышленности и энергетики Алтайского края.

https://ria.ru/20200916/vyplaty-1577315365.html

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алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, экономика