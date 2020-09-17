https://ria.ru/20200917/zavod-1577364638.html
Алтайский геофизический завод разработал отечественные станки с ЧПУ
Алтайский геофизический завод разработал и готовит к презентации для возможных поставок на российский рынок металлорежущих токарных станков с числовым... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T07:44
2020-09-17T07:44
2020-09-17T07:44
алтайский край
алтайский край
экономика
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<strong>БАРНАУЛ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Алтайский геофизический завод разработал и готовит к презентации для возможных поставок на российский рынок металлорежущих токарных станков с числовым программным управлением, сообщил на оперативном совещании в правительстве <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.Министр отметил, что презентация новых металлорежущих станков - важное событие для Алтайского края, так как в регионе теперь освоен выпуск современного оборудования с числовым программным управлением.Власти отмечают, что сначала станки для оценки опыта использования и предложений по улучшению качества предложат алтайским предприятиям, а затем оборудование планируется продвигать на рынки других регионов России.Алтайский геофизический завод - предприятие оборонно-промышленного комплекса приборостроительного и машиностроительного направления. Станки являются собственной разработкой предприятия и выпускаются под брендом "БСС (BSS) - Барнаулстанкострой".Презентация состоится при поддержке Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент" и министерства промышленности и энергетики Алтайского края.
https://ria.ru/20200916/vyplaty-1577315365.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, экономика
БАРНАУЛ, 17 сен – РИА Новости.
Алтайский геофизический завод разработал и готовит к презентации для возможных поставок на российский рынок металлорежущих токарных станков с числовым программным управлением, сообщил на оперативном совещании в правительстве Алтайского края
министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.
"Глава ведомства сообщил губернатору Виктору Томенко, что презентация новых токарных станков состоится 22 сентября на Алтайском геофизическом заводе, который является разработчиком современного оборудования. На презентацию приглашены руководители предприятий промышленности Алтайского края и России", - говорится в сообщении краевого правительства.
Министр отметил, что презентация новых металлорежущих станков - важное событие для Алтайского края, так как в регионе теперь освоен выпуск современного оборудования с числовым программным управлением.
Власти отмечают, что сначала станки для оценки опыта использования и предложений по улучшению качества предложат алтайским предприятиям, а затем оборудование планируется продвигать на рынки других регионов России.
"Среди главных достоинств металлорежущих станков с ЧПУ Алтайского края - повышенная точность проводимых операций с металлом, многооперационность, длительный срок эксплуатации, простота управления оборудованием, удобство работы на них", - отметили в правительстве региона.
Алтайский геофизический завод - предприятие оборонно-промышленного комплекса приборостроительного и машиностроительного направления. Станки являются собственной разработкой предприятия и выпускаются под брендом "БСС (BSS) - Барнаулстанкострой".
Презентация состоится при поддержке Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент" и министерства промышленности и энергетики Алтайского края.