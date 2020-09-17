Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20200917/zavod-1577364638.html
Алтайский геофизический завод разработал отечественные станки с ЧПУ
Алтайский геофизический завод разработал и готовит к презентации для возможных поставок на российский рынок металлорежущих токарных станков с числовым... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T07:44
2020-09-17T07:44
алтайский край
алтайский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/131969/05/1319690529_0:335:2048:1487_1400x0_80_0_0_6a5d65335457b26354fe1469f9e9a9d7.jpg
<strong>БАРНАУЛ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Алтайский геофизический завод разработал и готовит к презентации для возможных поставок на российский рынок металлорежущих токарных станков с числовым программным управлением, сообщил на оперативном совещании в правительстве <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.Министр отметил, что презентация новых металлорежущих станков - важное событие для Алтайского края, так как в регионе теперь освоен выпуск современного оборудования с числовым программным управлением.Власти отмечают, что сначала станки для оценки опыта использования и предложений по улучшению качества предложат алтайским предприятиям, а затем оборудование планируется продвигать на рынки других регионов России.Алтайский геофизический завод - предприятие оборонно-промышленного комплекса приборостроительного и машиностроительного направления. Станки являются собственной разработкой предприятия и выпускаются под брендом "БСС (BSS) - Барнаулстанкострой".Презентация состоится при поддержке Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент" и министерства промышленности и энергетики Алтайского края.
https://ria.ru/20200916/vyplaty-1577315365.html
https://ria.ru/20200915/krupa-1577255079.html
1
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/131969/05/1319690529_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_be326c649b36de8446da42332a1da828.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алтайский край, экономика

Алтайский геофизический завод разработал отечественные станки с ЧПУ

07:44 17.09.2020
264
© Flickr / Антон БарбышевБарнаул
Барнаул - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Flickr / Антон Барбышев
Барнаул. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 17 сен – РИА Новости. Алтайский геофизический завод разработал и готовит к презентации для возможных поставок на российский рынок металлорежущих токарных станков с числовым программным управлением, сообщил на оперативном совещании в правительстве Алтайского края министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.
"Глава ведомства сообщил губернатору Виктору Томенко, что презентация новых токарных станков состоится 22 сентября на Алтайском геофизическом заводе, который является разработчиком современного оборудования. На презентацию приглашены руководители предприятий промышленности Алтайского края и России", - говорится в сообщении краевого правительства.
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 13:40Алтайский край
В Алтайском крае более 17,7 тысячи семей получили выплаты на детей
Министр отметил, что презентация новых металлорежущих станков - важное событие для Алтайского края, так как в регионе теперь освоен выпуск современного оборудования с числовым программным управлением.
Власти отмечают, что сначала станки для оценки опыта использования и предложений по улучшению качества предложат алтайским предприятиям, а затем оборудование планируется продвигать на рынки других регионов России.
"Среди главных достоинств металлорежущих станков с ЧПУ Алтайского края - повышенная точность проводимых операций с металлом, многооперационность, длительный срок эксплуатации, простота управления оборудованием, удобство работы на них", - отметили в правительстве региона.
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 12:09Алтайский край
Онлайн-неделя муки и круп стартовала в Алтайском крае
Алтайский геофизический завод - предприятие оборонно-промышленного комплекса приборостроительного и машиностроительного направления. Станки являются собственной разработкой предприятия и выпускаются под брендом "БСС (BSS) - Барнаулстанкострой".
Презентация состоится при поддержке Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент" и министерства промышленности и энергетики Алтайского края.
300000
Обсудить 1
Алтайский крайАлтайский крайЭкономика
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Россия выделила Белоруссии кредит по его настоянию
Таблетки на фоне снимков МРТ
Изменяют сознание. Обнаружена опасность популярных препаратов
Мужчина говорит по телефону на улице Москвы.
Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
Техники у вертолета Ка-52К Катран
Разработчик рассказал о завершении испытаний боевых вертолетов "Катран"
Дональд Трамп
Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
Cмартфон
Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
Монеты номиналом один рубль
В МЭР назвали причину недооцененности рубля в мире
Здание нефтегазовой компании ОАО Русснефть
В "Русснефти" оценили возможность банкротства компании
Российские рубли
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
Производство автомобилей Renault Arkana
На Украине будут собирать Renault из российских машинокомплектов
Рабочие на открытом стапеле ССК Звезда
СМИ узнали о пересмотре программы обновления флота неатомных ледоколов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии
Художник Никас Сафронов
Сафронов отказался платить за сына, "взятого в заложники" в Турции
Медицинские работники берут мазки у рабочих мукомольного завода во время вспышки коронавирусной инфекции на окраине Ахмадабада, Индия
В Индии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Суд Югры направил на пересмотр дело о ДТП, в котором погибли десять детей
11:13Компания Oculus представила новый шлем виртуальной реальности Quest 2
11:12На северо-востоке Москвы автобус сбил пешехода
11:11Российский МиГ-31 перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
11:03Представитель Навального сообщил о бутылке с "Новичком" в томском отеле
11:00Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
10:59"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
10:57Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
10:52ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
10:47В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского
10:45Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
10:44В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения
10:40В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста
10:39Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве
10:39Медиков курской больницы, где пациента с ожогами поливали водой, накажут
10:38В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
10:36Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах
10:34Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:34В Москве выявили 730 новых случаев COVID-19
10:34Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского
Лента новостейМолния