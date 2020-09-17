https://ria.ru/20200917/zapiska-1577365753.html
Муж развелся с женой и получил неожиданное предостережение от анонима
Пользователь Reddit под ником Bradt1977 рассказал, что спустя год после развода с женой он получил анонимную записку с предупреждением о неверности его бывшей... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T08:57
2020-09-17T08:57
2020-09-17T09:10
развод
reddit
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Пользователь Reddit под ником Bradt1977 <a href="https://www.reddit.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">рассказал</a>, что спустя год после <a href="https://ria.ru/category_razvod/" target="_blank">развода с женой</a> он получил анонимную записку с предупреждением о неверности его бывшей супруги.В записке говорится, что супруга пользователя форума изменяла ему два года с другом анонима, который не знал, что она замужем. Кроме того, в письме отмечается, что любовник экс-супруги автора поста сожалеет об этом.В комментариях к публикации пользователи форума предположили, что записку мог написать кто-то из друзей Bradt1977. Однако некоторые юзеры посчитали, что не нужно реагировать на послание, так как мужчина уже развелся.Позднее Bradt1977 в комментариях рассказал, что записка пришла в конверте, где был обратный адрес, который в итоге оказался фальшивым. Он отметил, что у них с супругой есть дочь, поэтому полностью вычеркнуть женщину из своей жизни он не может.По его словам, увидеть подобную записку для него было шоком. Сейчас мужчина размышляет о том, чтобы позвонить своей бывшей супруге и прямо спросить об измене, хотя, по его мнению, экс-жена опровергнет это.
https://ria.ru/20180213/1514489905.html
Serj I
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
развод, reddit, в мире
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
Пользователь Reddit под ником Bradt1977 рассказал
, что спустя год после развода с женой
он получил анонимную записку с предупреждением о неверности его бывшей супруги.
В записке говорится, что супруга пользователя форума изменяла ему два года с другом анонима, который не знал, что она замужем. Кроме того, в письме отмечается, что любовник экс-супруги автора поста сожалеет об этом.
В комментариях к публикации пользователи форума предположили, что записку мог написать кто-то из друзей Bradt1977. Однако некоторые юзеры посчитали, что не нужно реагировать на послание, так как мужчина уже развелся.
Позднее Bradt1977 в комментариях рассказал, что записка пришла в конверте, где был обратный адрес, который в итоге оказался фальшивым. Он отметил, что у них с супругой есть дочь, поэтому полностью вычеркнуть женщину из своей жизни он не может.
По его словам, увидеть подобную записку для него было шоком. Сейчас мужчина размышляет о том, чтобы позвонить своей бывшей супруге и прямо спросить об измене, хотя, по его мнению, экс-жена опровергнет это.