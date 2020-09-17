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Туризм
https://ria.ru/20200917/zaltsburg-1577381572.html
В Зальцбурге запустили мобильное приложение для экологичного отдыха
Власти австрийского Зальцбурга запустили мобильное приложение, чтобы помочь жителям и туристам вести более экологичный образ жизни, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:18
2020-09-17T14:18
туризм
туризм
новости - туризм
зальцбург (город)
греция
европа
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>Власти австрийского Зальцбурга запустили мобильное приложение, чтобы помочь жителям и туристам вести более экологичный образ жизни, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-zalczburge-poyavilos-mobilnoe-prilozhenie-dlya-ekologichnogo-obraza-zhizni" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".В Stadtmacherei Salzburg собрана информация о "зеленом" городе: всех экологичных видах местного транспорта и их маршрутах, прокате велосипедов и самокатов со схемой стоянок. Есть также карта парков и афиша мероприятий — выступлений уличных артистов или экологических мастер-классов.Там же пользователям предлагают викторины, которые помогают запомнить азы правильного образа жизни.Информацию для приложения собирают как разработчики из команды мэрии, так и сами жители и владельцы компаний.Это одно из первых приложений для поклонников устойчивого образа жизни в Европе. Более узкофункциональные программы уже используются в разных европейских городах. Например, в Греции разработали приложение, рассчитывающее самый экологичный маршрут с использованием "зеленых" видов транспорта.
https://ria.ru/20191211/1561927897.html
зальцбург (город)
греция
европа
РИА Новости
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Новости
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туризм, новости - туризм, зальцбург (город), греция, европа

В Зальцбурге запустили мобильное приложение для экологичного отдыха

14:18 17.09.2020
127
© Фото : Надежда ШелегинаЗальцбург. Сад Мирабель. Вид на крепость
Зальцбург. Сад Мирабель. Вид на крепость - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Надежда Шелегина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Власти австрийского Зальцбурга запустили мобильное приложение, чтобы помочь жителям и туристам вести более экологичный образ жизни, сообщает "ЕвроПульс".
В Stadtmacherei Salzburg собрана информация о "зеленом" городе: всех экологичных видах местного транспорта и их маршрутах, прокате велосипедов и самокатов со схемой стоянок. Есть также карта парков и афиша мероприятий — выступлений уличных артистов или экологических мастер-классов.
Там же пользователям предлагают викторины, которые помогают запомнить азы правильного образа жизни.
Информацию для приложения собирают как разработчики из команды мэрии, так и сами жители и владельцы компаний.
Это одно из первых приложений для поклонников устойчивого образа жизни в Европе. Более узкофункциональные программы уже используются в разных европейских городах. Например, в Греции разработали приложение, рассчитывающее самый экологичный маршрут с использованием "зеленых" видов транспорта.
Вид на город Зальцбург - РИА Новости, 1920, 11.12.2019
11 декабря 2019, 08:00Туризм
Город Моцарта, шоколада и запретной любви. Тайны старинного Зальцбурга
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЗальцбург (город)ГрецияЕвропа
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