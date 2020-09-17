https://ria.ru/20200917/zaltsburg-1577381572.html

В Зальцбурге запустили мобильное приложение для экологичного отдыха

Власти австрийского Зальцбурга запустили мобильное приложение, чтобы помочь жителям и туристам вести более экологичный образ жизни, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:18

2020-09-17T14:18

2020-09-17T14:18

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>Власти австрийского Зальцбурга запустили мобильное приложение, чтобы помочь жителям и туристам вести более экологичный образ жизни, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-zalczburge-poyavilos-mobilnoe-prilozhenie-dlya-ekologichnogo-obraza-zhizni" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".В Stadtmacherei Salzburg собрана информация о "зеленом" городе: всех экологичных видах местного транспорта и их маршрутах, прокате велосипедов и самокатов со схемой стоянок. Есть также карта парков и афиша мероприятий — выступлений уличных артистов или экологических мастер-классов.Там же пользователям предлагают викторины, которые помогают запомнить азы правильного образа жизни.Информацию для приложения собирают как разработчики из команды мэрии, так и сами жители и владельцы компаний.Это одно из первых приложений для поклонников устойчивого образа жизни в Европе. Более узкофункциональные программы уже используются в разных европейских городах. Например, в Греции разработали приложение, рассчитывающее самый экологичный маршрут с использованием "зеленых" видов транспорта.

https://ria.ru/20191211/1561927897.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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