Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/zakonoproekt-1577398661.html
Госдума рассмотрит законопроект о НДФЛ в приоритетном порядке
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о 15% НДФЛ на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:05
2020-09-17T17:05
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о 15% НДФЛ на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год, заявил председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% (сейчас - 13%) для доходов граждан, превышающих 5 миллионов рублей в год. Средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями."Поступившие законопроекты носят бюджетообразующий характер и будут рассмотрены Государственной думой в приоритетном порядке. Одним из законопроектов предлагается установить ставку НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей в год. По инициативе президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Владимировича Путина</a> средства, которые поступят в бюджет в результате повышения налога, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 миллиардов рублей", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.Отмечается, что спикер нижней палаты уже направил в профильный комитет по бюджету и налогам внесенные правительством РФ проекты бюджетообразующих законов."Это справедливое решение. Уверен, что общество его поддержит. В том числе и те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием", - добавил Володин.
https://ria.ru/20200917/ndfl-1577376428.html
Предложи Трамп у себя на родине такой налог, его бы в секунду не стало. Но Мордор, конечно, Россия))
47
Господа Вы когда начнёте думать о пополнении бюджета и улучшения благосостояния страны НЕНАЛОГОВЫМИ МЕТОДАМИ. Например, наладить собственное произв-во Конкурентоспособной продукции, добиться наконец ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ и прекратить наконец обирать народ на Курсе валют (раз уж всё импортируется из-за бугра. - Что кроме налогов Вы способов то и не знаете??? Может быть поставить вопрос ребром и честно признаться в своей ПРОФнепригодности и НЕсоответствия занимаемой должности. Трудовую книжку в зубы и вон из кресла.
12
19
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1400x0_80_0_0_158aef296ecffecab7ae02b615becb34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество

Госдума рассмотрит законопроект о НДФЛ в приоритетном порядке

17:05 17.09.2020
4934
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о 15% НДФЛ на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% (сейчас - 13%) для доходов граждан, превышающих 5 миллионов рублей в год. Средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.
"Поступившие законопроекты носят бюджетообразующий характер и будут рассмотрены Государственной думой в приоритетном порядке. Одним из законопроектов предлагается установить ставку НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей в год. По инициативе президента Владимира Владимировича Путина средства, которые поступят в бюджет в результате повышения налога, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 миллиардов рублей", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.
Отмечается, что спикер нижней палаты уже направил в профильный комитет по бюджету и налогам внесенные правительством РФ проекты бюджетообразующих законов.
"Это справедливое решение. Уверен, что общество его поддержит. В том числе и те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием", - добавил Володин.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 12:07
Силуанов уточнил, кого коснется повышение НДФЛ
562032524
Обсудить 19
Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Предложи Трамп у себя на родине такой налог, его бы в секунду не стало. Но Мордор, конечно, Россия))
17 сентября, 17:46
ЕНЕша Нанасов
8101730
Господа Вы когда начнёте думать о пополнении бюджета и улучшения благосостояния страны НЕНАЛОГОВЫМИ МЕТОДАМИ. Например, наладить собственное произв-во Конкурентоспособной продукции, добиться наконец ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ и прекратить наконец обирать народ на Курсе валют (раз уж всё импортируется из-за бугра. - Что кроме налогов Вы способов то и не знаете??? Может быть поставить вопрос ребром и честно признаться в своей ПРОФнепригодности и НЕсоответствия занимаемой должности. Трудовую книжку в зубы и вон из кресла.
17 сентября, 19:30
Иван ЕгоровИван Егоров
1100001
Рекомендуем
Голосование на избирательном участке
В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках ПМЭФ-2019
Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме
Алексей Навальный
В СПЧ оценили идею выдвинуть Навального на Нобелевскую премию мира
Алексей Навальный
Бутылки из номера Навального доставили в Берлин немецким бортом
Тревор Рид в Головинском суде Москвы
В Конгрессе США призвали Россию освободить осужденного студента из Техаса
Алексей Навальный
Генерал ФСБ запаса прокомментировал видео с бутылкой из номера Навального
Баста в новом выпуске программы #Музыкалити
Минкультуры Украины исключило рэпера Басту из черного списка
Здание МИД России
Посла Эстонии вызвали в МИД
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Авианосец Адмирал Кузнецов в Средиземном море
МИД прокомментировал заявление Помпео о российских кораблях на Кипре
Министр культуры РФ Ольга Любимова (слева) и певица Пелагея (Полина Телегина), удостоенная почетного звания Заслуженный артист Российской Федерации, на торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства в Бетховенском зале Государственного Академического Большого театра в Москве.
Любимова вручила награды и звания Сергею Соловьеву и Пелагее
Здание МИД Белоруссии в Минске
МИД Белоруссии прокомментировал резолюцию Европарламента
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 2019 год
Последний министр из правительства Медведева нашел работу
Оперативные службы на месте взрыва в ресторане на Андреевском спуске в Киеве
В центре Киева прогремел взрыв
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Лента новостейМолния