https://ria.ru/20200917/zakonoproekt-1577398661.html

Госдума рассмотрит законопроект о НДФЛ в приоритетном порядке

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о 15% НДФЛ на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:05

2020-09-17T17:05

2020-09-17T17:05

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о 15% НДФЛ на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год, заявил председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% (сейчас - 13%) для доходов граждан, превышающих 5 миллионов рублей в год. Средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями."Поступившие законопроекты носят бюджетообразующий характер и будут рассмотрены Государственной думой в приоритетном порядке. Одним из законопроектов предлагается установить ставку НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей в год. По инициативе президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Владимировича Путина</a> средства, которые поступят в бюджет в результате повышения налога, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 миллиардов рублей", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.Отмечается, что спикер нижней палаты уже направил в профильный комитет по бюджету и налогам внесенные правительством РФ проекты бюджетообразующих законов."Это справедливое решение. Уверен, что общество его поддержит. В том числе и те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием", - добавил Володин.

https://ria.ru/20200917/ndfl-1577376428.html

Еша Нанасов Предложи Трамп у себя на родине такой налог, его бы в секунду не стало. Но Мордор, конечно, Россия)) 47

Иван Егоров Господа Вы когда начнёте думать о пополнении бюджета и улучшения благосостояния страны НЕНАЛОГОВЫМИ МЕТОДАМИ. Например, наладить собственное произв-во Конкурентоспособной продукции, добиться наконец ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ и прекратить наконец обирать народ на Курсе валют (раз уж всё импортируется из-за бугра. - Что кроме налогов Вы способов то и не знаете??? Может быть поставить вопрос ребром и честно признаться в своей ПРОФнепригодности и НЕсоответствия занимаемой должности. Трудовую книжку в зубы и вон из кресла. 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество