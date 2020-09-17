https://ria.ru/20200917/zaklyuchennye-1577415132.html

Ефремов пошутил о российских заключенных

Актер Михаил Ефремов в интервью "Московскому комсомольцу" выразил уверенность, что в российских колониях сидит много талантливых людей, которые могли бы стать... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T22:01

2020-09-17T22:01

2020-09-17T23:16

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> в интервью <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">"Московскому комсомольцу"</a> выразил уверенность, что в российских колониях сидит много талантливых людей, которые могли бы стать артистами российского тюремного театра.Актер отметил, что хотел бы отбывать свой срок в Чувашии, поскольку в колониях в этом регионе есть театр. Он планирует создать некое объединение для творческих заключенных по всей России."Много одаренных людей за решеткой. Особенно одаренные по 159 статье УК ("Мошенничество". — Прим. ред.) сидят, — сказал артист и рассмеялся.При этом он добавил, что, возможно, попал в тюрьму "по высшему замыслу", чтобы создать театр за решеткой.Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, который скончался спустя несколько часов в больнице. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

https://ria.ru/20200917/efremov-1577362949.html

https://ria.ru/20200916/pismo-1577358972.html

nakιs Kamakιs Вместо раскаянья все развлечения себе ищет. 36

v.p.neznamov Господа журналисты, остановитесь! Подобными сюжетами вы испытываете терпение читателей. Оно не железное, и может лопнуть! 26

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия