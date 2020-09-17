Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/zaklyuchennye-1577415132.html
Ефремов пошутил о российских заключенных
Актер Михаил Ефремов в интервью "Московскому комсомольцу" выразил уверенность, что в российских колониях сидит много талантливых людей, которые могли бы стать... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T22:01
2020-09-17T23:16
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576925726_0:213:2781:1777_1400x0_80_0_0_6d531bdbbf9722453d7ea0023b563d73.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> в интервью <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">"Московскому комсомольцу"</a> выразил уверенность, что в российских колониях сидит много талантливых людей, которые могли бы стать артистами российского тюремного театра.Актер отметил, что хотел бы отбывать свой срок в Чувашии, поскольку в колониях в этом регионе есть театр. Он планирует создать некое объединение для творческих заключенных по всей России."Много одаренных людей за решеткой. Особенно одаренные по 159 статье УК ("Мошенничество". — Прим. ред.) сидят, — сказал артист и рассмеялся.При этом он добавил, что, возможно, попал в тюрьму "по высшему замыслу", чтобы создать театр за решеткой.Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, который скончался спустя несколько часов в больнице. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
https://ria.ru/20200917/efremov-1577362949.html
https://ria.ru/20200916/pismo-1577358972.html
Вместо раскаянья все развлечения себе ищет.
36
Господа журналисты, остановитесь! Подобными сюжетами вы испытываете терпение читателей. Оно не железное, и может лопнуть!
26
9
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576925726_0:0:2619:1964_1400x0_80_0_0_176f5bf38c402a924e557df2fd031c52.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов пошутил о российских заключенных

22:01 17.09.2020 (обновлено: 23:16 17.09.2020)
6675
© РИА Новости / Илья ПиталевАктер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов в интервью "Московскому комсомольцу" выразил уверенность, что в российских колониях сидит много талантливых людей, которые могли бы стать артистами российского тюремного театра.
Актер отметил, что хотел бы отбывать свой срок в Чувашии, поскольку в колониях в этом регионе есть театр. Он планирует создать некое объединение для творческих заключенных по всей России.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 02:51
Владелец автомобиля Захарова назвал способ смягчить приговор Ефремову
"Много одаренных людей за решеткой. Особенно одаренные по 159 статье УК ("Мошенничество". — Прим. ред.) сидят, — сказал артист и рассмеялся.
При этом он добавил, что, возможно, попал в тюрьму "по высшему замыслу", чтобы создать театр за решеткой.
Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который скончался спустя несколько часов в больнице. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 21:24
Ефремов написал письмо из СИЗО
31334411109
Обсудить 9
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Вместо раскаянья все развлечения себе ищет.
17 сентября, 22:07
nakιs Kamakιsnakιs Kamakιs
2900304
Господа журналисты, остановитесь! Подобными сюжетами вы испытываете терпение читателей. Оно не железное, и может лопнуть!
17 сентября, 22:12
vv.p.neznamov
2300102
Рекомендуем
Алексей Навальный
МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
Борис Моисеев
"Все взорвалось": Борис Моисеев ответил на сообщения о параличе
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Ивлееву укусила муха цеце
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"
Медицинские инструменты в операционной
Украинке отдали ампутированные ноги мужа
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Познер рассказал о самой страшной вещи, которую видел в своей жизни
Основатель Duty Free Чак Фини
Основатель Duty Free пожертвовал все деньги на благотворительность
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с региональными отделениями Единой России
Медведев назвал заявления Польши по делу Качиньского пещерной русофобией
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Депутат потребовал признать водительские права Ефремова недействительными
Телеведущая Ольга Скабеева
"Было довольно страшно": Скабеева переболела COVID-19
Города мира. Рига
Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Судно для подачи труб "Северного потока — 2" возвращается в Калининград
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Лента новостейМолния