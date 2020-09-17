Власти Белоруссии рассказали о ситуации с забастовками на предприятиях
2303
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции в Минске
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Предприятия-"локомотивы" экономики Белоруссии не поддались на призывы к общенациональной забастовке в минувшую среду, ее участниками стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске, заявила в четверг пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
"Вчера в отдельных мессенджерах появились сообщения о проведении в стране общенациональной акции солидарности. В них констатировалось, что многие компании объявили 16 сентября нерабочим днем. Очевидно, что локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас. Фактически участниками акции стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске. При этом, опасаясь ответственности, многие объявили данный день санитарным", - говорится в заявлении ведомства в его Telegram-канале.
6 сентября, 08:00Уехать или остаться. Что происходит с бизнесом в Белоруссии
По данным генпрокуратуры, во всех других регионах Белоруссии организации торговли и оказания услуг работали в обычном режиме. В пресс-службе отметили, что прокуроры отреагировали на призывы к нарушению нормальной деятельности предприятий и прав граждан на получение услуг. Так, облисполкомам и Мингорисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников.
В пресс-службе добавили, что при выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.