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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/zabastovka-1577388019.html
Власти Белоруссии рассказали о ситуации с забастовками на предприятиях
Предприятия-"локомотивы" экономики Белоруссии не поддались на призывы к общенациональной забастовке в минувшую среду, ее участниками стали несколько кофеен,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:33
2020-09-17T14:33
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Предприятия-"локомотивы" экономики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не поддались на призывы к общенациональной забастовке в минувшую среду, ее участниками стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, заявила в четверг пресс-служба генеральной прокуратуры республики."Вчера в отдельных мессенджерах появились сообщения о проведении в стране общенациональной акции солидарности. В них констатировалось, что многие компании объявили 16 сентября нерабочим днем. Очевидно, что локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас. Фактически участниками акции стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске. При этом, опасаясь ответственности, многие объявили данный день санитарным", - говорится в заявлении ведомства в его Telegram-канале.По данным генпрокуратуры, во всех других регионах Белоруссии организации торговли и оказания услуг работали в обычном режиме. В пресс-службе отметили, что прокуроры отреагировали на призывы к нарушению нормальной деятельности предприятий и прав граждан на получение услуг. Так, облисполкомам и Мингорисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников.В пресс-службе добавили, что при выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200906/biznes-belorussiya-1576773316.html
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577316944.html
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минск, белоруссия, в мире

Власти Белоруссии рассказали о ситуации с забастовками на предприятиях

14:33 17.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Предприятия-"локомотивы" экономики Белоруссии не поддались на призывы к общенациональной забастовке в минувшую среду, ее участниками стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске, заявила в четверг пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
"Вчера в отдельных мессенджерах появились сообщения о проведении в стране общенациональной акции солидарности. В них констатировалось, что многие компании объявили 16 сентября нерабочим днем. Очевидно, что локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас. Фактически участниками акции стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске. При этом, опасаясь ответственности, многие объявили данный день санитарным", - говорится в заявлении ведомства в его Telegram-канале.
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По данным генпрокуратуры, во всех других регионах Белоруссии организации торговли и оказания услуг работали в обычном режиме. В пресс-службе отметили, что прокуроры отреагировали на призывы к нарушению нормальной деятельности предприятий и прав граждан на получение услуг. Так, облисполкомам и Мингорисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников.
В пресс-службе добавили, что при выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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