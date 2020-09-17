Помощник Лукашенко заявил, что Западу не удалось повлиять на выборы
12:13 17.09.2020 (обновлено: 12:35 17.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Недавние выборы президента Белоруссии прошли с прогнозируемым итогом, финансовые ресурсы стран Запада не смогли повлиять на выбор белорусского народа, заявил в четверг помощник президента республики Валерий Бельский.
"Итак, прошли президентские выборы с прогнозируемым итогом. Несмотря на все усилия и ухищрения тех, кто хотел бы иного результата, кто ставил его под сомнение. В том числе с задействованием "научной" методологии. Даже платформа "Голос", которая создавалась, чтобы предотвратить "фальсификации" в пользу действующего президента, не смогла опровергнуть победу Александра Лукашенко", - сказал Бельский, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на статью, опубликованную госагентством Белта в четверг.
По словам помощника Лукашенко, ни "информационный гнет, ни немалые финансовые ресурсы не смогли повлиять на выбор народа, а затем опровергнуть результаты, объявленные ЦИК".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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