https://ria.ru/20200917/vozdukh-1577373485.html
Бирюков: обновленные станции будут контролировать столичный воздух
В Москве установили 13 современных автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, сообщил в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T07:10
2020-09-17T07:10
2020-09-17T11:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосэкомониторинг
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> В Москве установили 13 современных автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, сообщил в четверг заместитель мэра столицы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.По его словам, современные станции отличает повышенная надежность. "Каждый объект оснащен современным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода", - пояснил заммэра.Он сообщил, что новые станции будут следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ2,5. Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ."Таким образом в результате замены в Москве до 29 увеличилось число станций, контролирующих приоритетные взвешенные частицы РМ2,5", - отметил Бирюков.Он уточнил, что результаты измерений с нового оборудования будут доступны в режиме реального времени на сайте ГПБУ "Мосэкомониторинг".Московская система мониторинга сегодня включает 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на территории города, три передвижных экологических лаборатории и аналитическую лабораторию, аккредитованную на анализ более 70 веществ в воздухе.
https://ria.ru/20200916/moskva-1577297954.html
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосэкомониторинг, петр бирюков, москва
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
В Москве установили 13 современных автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, сообщил в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков
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"Завершены работы по замене 13 станций контроля загрязнения воздуха, которые были созданы в 2003-2006 годах, так как за время непрерывной работы закончился срок полезного использования их оборудования", - сказал Бирюков журналистам.
По его словам, современные станции отличает повышенная надежность. "Каждый объект оснащен современным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода", - пояснил заммэра.
Он сообщил, что новые станции будут следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ2,5. Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ.
"Таким образом в результате замены в Москве до 29 увеличилось число станций, контролирующих приоритетные взвешенные частицы РМ2,5", - отметил Бирюков.
Он уточнил, что результаты измерений с нового оборудования будут доступны в режиме реального времени на сайте ГПБУ "Мосэкомониторинг".
Московская система мониторинга сегодня включает 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на территории города, три передвижных экологических лаборатории и аналитическую лабораторию, аккредитованную на анализ более 70 веществ в воздухе.