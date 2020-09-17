https://ria.ru/20200917/veterany-1577373799.html

В Госдуму внесли проект о расширении прав вдов ветеранов на соцподдержку

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, расширяющий права вдов ветеранов на выплаты соцподдержки, следует из базы данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:30

2020-09-17T11:30

2020-09-17T11:30

лдпр

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект, расширяющий права вдов ветеранов на выплаты соцподдержки, следует из базы данных нижней палаты парламента.Законопроектом предлагается внести изменение в положение закона "О ветеранах", согласно которому супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий меры соцподдержки предоставляются только при условии, что они не вступили в повторный брак."Исключается условие проживания вдовы (вдовца) одиноко или с несовершеннолетними детьми, либо с детьми-инвалидами, либо детьми до 23 лет, обучающимися по очной форме обучения", - говорится в пояснительной записке.В настоящее время вдовам ветеранов предоставляются меры соцподдержки только в случае, если они не вступили в повторный брак и проживают одиноко, или с несовершеннолетним ребенком или ребенком-инвалидом. В то же время супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны или участника Великой Отечественной войны меры социальной поддержки также предоставляются только при условии, что они не вступили в повторный брак."Многие вдовы (вдовцы) погибшего (умершего) ветерана боевых действий проживают с совершеннолетними детьми в связи с необходимостью ухода, по иным причинам, в том числе материальным. Часто совершеннолетние дети проживают в съемных квартирах, но остаются зарегистрированными в квартире родителей. Лишение вдов (вдовцов) защитников Отечества мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, при достижении ребенком (детьми) совершеннолетия, а также в иных указанных случаях вызывает среди них чувство обиды и социальной несправедливости", - поясняют авторы инициативы.

https://ria.ru/20200713/1574250106.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, госдума рф, общество