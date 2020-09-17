https://ria.ru/20200917/veterany-1577373799.html
В Госдуму внесли проект о расширении прав вдов ветеранов на соцподдержку
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, расширяющий права вдов ветеранов на выплаты соцподдержки, следует из базы данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:30
2020-09-17T11:30
2020-09-17T11:30
лдпр
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dae6354d357130a2c5554414921dbf4d.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект, расширяющий права вдов ветеранов на выплаты соцподдержки, следует из базы данных нижней палаты парламента.Законопроектом предлагается внести изменение в положение закона "О ветеранах", согласно которому супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий меры соцподдержки предоставляются только при условии, что они не вступили в повторный брак."Исключается условие проживания вдовы (вдовца) одиноко или с несовершеннолетними детьми, либо с детьми-инвалидами, либо детьми до 23 лет, обучающимися по очной форме обучения", - говорится в пояснительной записке.В настоящее время вдовам ветеранов предоставляются меры соцподдержки только в случае, если они не вступили в повторный брак и проживают одиноко, или с несовершеннолетним ребенком или ребенком-инвалидом. В то же время супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны или участника Великой Отечественной войны меры социальной поддержки также предоставляются только при условии, что они не вступили в повторный брак."Многие вдовы (вдовцы) погибшего (умершего) ветерана боевых действий проживают с совершеннолетними детьми в связи с необходимостью ухода, по иным причинам, в том числе материальным. Часто совершеннолетние дети проживают в съемных квартирах, но остаются зарегистрированными в квартире родителей. Лишение вдов (вдовцов) защитников Отечества мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, при достижении ребенком (детьми) совершеннолетия, а также в иных указанных случаях вызывает среди них чувство обиды и социальной несправедливости", - поясняют авторы инициативы.
https://ria.ru/20200713/1574250106.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8fbae4ce7e01e6ef93821d20f5c2a498.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, госдума рф, общество
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Депутаты от ЛДПР
внесли в Госдуму
законопроект, расширяющий права вдов ветеранов на выплаты соцподдержки, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается внести изменение в положение закона "О ветеранах", согласно которому супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий меры соцподдержки предоставляются только при условии, что они не вступили в повторный брак.
"Исключается условие проживания вдовы (вдовца) одиноко или с несовершеннолетними детьми, либо с детьми-инвалидами, либо детьми до 23 лет, обучающимися по очной форме обучения", - говорится в пояснительной записке.
В настоящее время вдовам ветеранов предоставляются меры соцподдержки только в случае, если они не вступили в повторный брак и проживают одиноко, или с несовершеннолетним ребенком или ребенком-инвалидом. В то же время супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны или участника Великой Отечественной войны меры социальной поддержки также предоставляются только при условии, что они не вступили в повторный брак.
"Многие вдовы (вдовцы) погибшего (умершего) ветерана боевых действий проживают с совершеннолетними детьми в связи с необходимостью ухода, по иным причинам, в том числе материальным. Часто совершеннолетние дети проживают в съемных квартирах, но остаются зарегистрированными в квартире родителей. Лишение вдов (вдовцов) защитников Отечества мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, при достижении ребенком (детьми) совершеннолетия, а также в иных указанных случаях вызывает среди них чувство обиды и социальной несправедливости", - поясняют авторы инициативы.