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В Госдуму внесли проект о расширении прав вдов ветеранов на соцподдержку
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, расширяющий права вдов ветеранов на выплаты соцподдержки, следует из базы данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:30
2020-09-17T11:30
лдпр
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект, расширяющий права вдов ветеранов на выплаты соцподдержки, следует из базы данных нижней палаты парламента.Законопроектом предлагается внести изменение в положение закона "О ветеранах", согласно которому супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий меры соцподдержки предоставляются только при условии, что они не вступили в повторный брак."Исключается условие проживания вдовы (вдовца) одиноко или с несовершеннолетними детьми, либо с детьми-инвалидами, либо детьми до 23 лет, обучающимися по очной форме обучения", - говорится в пояснительной записке.В настоящее время вдовам ветеранов предоставляются меры соцподдержки только в случае, если они не вступили в повторный брак и проживают одиноко, или с несовершеннолетним ребенком или ребенком-инвалидом. В то же время супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны или участника Великой Отечественной войны меры социальной поддержки также предоставляются только при условии, что они не вступили в повторный брак."Многие вдовы (вдовцы) погибшего (умершего) ветерана боевых действий проживают с совершеннолетними детьми в связи с необходимостью ухода, по иным причинам, в том числе материальным. Часто совершеннолетние дети проживают в съемных квартирах, но остаются зарегистрированными в квартире родителей. Лишение вдов (вдовцов) защитников Отечества мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, при достижении ребенком (детьми) совершеннолетия, а также в иных указанных случаях вызывает среди них чувство обиды и социальной несправедливости", - поясняют авторы инициативы.
https://ria.ru/20200713/1574250106.html
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Новости
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РИА Новости
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лдпр, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о расширении прав вдов ветеранов на соцподдержку

11:30 17.09.2020
556
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, расширяющий права вдов ветеранов на выплаты соцподдержки, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается внести изменение в положение закона "О ветеранах", согласно которому супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий меры соцподдержки предоставляются только при условии, что они не вступили в повторный брак.
"Исключается условие проживания вдовы (вдовца) одиноко или с несовершеннолетними детьми, либо с детьми-инвалидами, либо детьми до 23 лет, обучающимися по очной форме обучения", - говорится в пояснительной записке.
В настоящее время вдовам ветеранов предоставляются меры соцподдержки только в случае, если они не вступили в повторный брак и проживают одиноко, или с несовершеннолетним ребенком или ребенком-инвалидом. В то же время супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны или участника Великой Отечественной войны меры социальной поддержки также предоставляются только при условии, что они не вступили в повторный брак.
"Многие вдовы (вдовцы) погибшего (умершего) ветерана боевых действий проживают с совершеннолетними детьми в связи с необходимостью ухода, по иным причинам, в том числе материальным. Часто совершеннолетние дети проживают в съемных квартирах, но остаются зарегистрированными в квартире родителей. Лишение вдов (вдовцов) защитников Отечества мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, при достижении ребенком (детьми) совершеннолетия, а также в иных указанных случаях вызывает среди них чувство обиды и социальной несправедливости", - поясняют авторы инициативы.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 00:12
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам
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