https://ria.ru/20200917/vaktsinatsiya-1577385078.html

Центр "Вектор" рассказал о сроке сохранения иммунитета после вакцинации

Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром "Вектор", не дает пожизненный иммунитет, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:57

2020-09-17T13:57

2020-09-17T13:57

распространение нового коронавируса

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром "Вектор", не дает пожизненный иммунитет, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_ce" target="_blank">Вектор</a>" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает, и это хорошо, то есть пожизненно мы себе никаких изменений не вносим", - сказал Рыжиков в прямом эфире в <a href="https://www.instagram.com/rospotrebnadzor.official/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> Роспотребнадзора.Он уточнил, что вакцина не имеет ограничений по ревакцинации.Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром "Вектор", защищает минимум на полгода, добавил Александр Рыжиков.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577377911.html

Егор Панкратов Как будет так и будет. 13

Инга Зайцева Каждые пол-года прививаться? 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество