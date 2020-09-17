https://ria.ru/20200917/vaktsinatsiya-1577385078.html
Центр "Вектор" рассказал о сроке сохранения иммунитета после вакцинации
Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром "Вектор", не дает пожизненный иммунитет, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:57
2020-09-17T13:57
2020-09-17T13:57
распространение нового коронавируса
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром "Вектор", не дает пожизненный иммунитет, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_ce" target="_blank">Вектор</a>" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает, и это хорошо, то есть пожизненно мы себе никаких изменений не вносим", - сказал Рыжиков в прямом эфире в <a href="https://www.instagram.com/rospotrebnadzor.official/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> Роспотребнадзора.Он уточнил, что вакцина не имеет ограничений по ревакцинации.Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром "Вектор", защищает минимум на полгода, добавил Александр Рыжиков.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577377911.html
Егор Панкратов
Как будет так и будет.
13
Инга Зайцева
Каждые пол-года прививаться?
11
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество