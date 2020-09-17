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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/vaktsinatsiya-1577385078.html
Центр "Вектор" рассказал о сроке сохранения иммунитета после вакцинации
Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром "Вектор", не дает пожизненный иммунитет, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:57
2020-09-17T13:57
распространение нового коронавируса
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром "Вектор", не дает пожизненный иммунитет, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_ce" target="_blank">Вектор</a>" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает, и это хорошо, то есть пожизненно мы себе никаких изменений не вносим", - сказал Рыжиков в прямом эфире в <a href="https://www.instagram.com/rospotrebnadzor.official/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> Роспотребнадзора.Он уточнил, что вакцина не имеет ограничений по ревакцинации.Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром "Вектор", защищает минимум на полгода, добавил Александр Рыжиков.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577377911.html
Как будет так и будет.
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Каждые пол-года прививаться?
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Центр "Вектор" рассказал о сроке сохранения иммунитета после вакцинации

13:57 17.09.2020
12529
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром "Вектор", не дает пожизненный иммунитет, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.
"Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает, и это хорошо, то есть пожизненно мы себе никаких изменений не вносим", - сказал Рыжиков в прямом эфире в Instagram Роспотребнадзора.
Он уточнил, что вакцина не имеет ограничений по ревакцинации.
Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная центром "Вектор", защищает минимум на полгода, добавил Александр Рыжиков.

"Можем на данный момент спокойно говорить, что иммунитета, сформированного этой вакциной, достаточно как минимум на полгода", - сказал Рыжиков в прямом эфире в Instagram Роспотребнадзора.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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Как будет так и будет.
17 сентября, 13:57
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
620005
Каждые пол-года прививаться?
17 сентября, 13:59
ИЗИнга Зайцева
350030
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