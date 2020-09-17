https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577405036.html

Собянин рассказал, как проходит вакцинация от коронавируса в Москве

Около 60 тысяч добровольцев записались на исследование вакцины от коронавируса, 700 человек уже привиты, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:23

2020-09-17T18:23

2020-09-17T18:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Около 60 тысяч добровольцев записались на исследование вакцины от коронавируса, 700 человек уже привиты, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Прививок в таком большом масштабе нет. Мы начинаем прививать только группы риска, в первую очередь, врачей, затем учителей, проводим большое, масштабное исследование пострегистрационное вакцины на COVID. В настоящее время записались уже около 60 тысяч добровольцев, мы уже около 700 человек привили. Они чувствуют себя вполне нормально", - сказал Собянин в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия-24</a>".Он выразил надежду, что эти испытания дадут ответ на вопрос, можно ли этой вакциной прививаться людям пожилого возраста. "Мы видим динамику подготовки к массовому производству вакцины. Должен сказать, я надеюсь, что это произойдет где-то в конце ноября - в декабре. Мы получим уже приличные объемы российской вакцины, и тогда начнется массовая вакцинация", - добавил Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество