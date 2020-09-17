https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577405036.html
Собянин рассказал, как проходит вакцинация от коронавируса в Москве
Около 60 тысяч добровольцев записались на исследование вакцины от коронавируса, 700 человек уже привиты, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:23
2020-09-17T18:23
2020-09-17T18:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576979324_0:0:3032:1706_1400x0_80_0_0_4dbac03a230b266ada5ace99264e9b29.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Около 60 тысяч добровольцев записались на исследование вакцины от коронавируса, 700 человек уже привиты, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Прививок в таком большом масштабе нет. Мы начинаем прививать только группы риска, в первую очередь, врачей, затем учителей, проводим большое, масштабное исследование пострегистрационное вакцины на COVID. В настоящее время записались уже около 60 тысяч добровольцев, мы уже около 700 человек привили. Они чувствуют себя вполне нормально", - сказал Собянин в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия-24</a>".Он выразил надежду, что эти испытания дадут ответ на вопрос, можно ли этой вакциной прививаться людям пожилого возраста. "Мы видим динамику подготовки к массовому производству вакцины. Должен сказать, я надеюсь, что это произойдет где-то в конце ноября - в декабре. Мы получим уже приличные объемы российской вакцины, и тогда начнется массовая вакцинация", - добавил Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576979324_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2c77fe532f58b71152dac3fad6aaa667.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество