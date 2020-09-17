https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577394124.html
Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19
Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:04
2020-09-17T16:04
2020-09-17T16:16
мария захарова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, белоруссия, в мире