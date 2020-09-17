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Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19
Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:04
2020-09-17T16:16
мария захарова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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мария захарова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, белоруссия, в мире

Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19

16:04 17.09.2020 (обновлено: 16:16 17.09.2020)
245
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса", - сказала Захарова во время брифинга в четверг.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1610013
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Распространение нового коронавирусаМария ЗахароваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияБелоруссияВ мире
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