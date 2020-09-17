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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577393873.html
Россия готова разрабатывать вакцину от COVID-19 вместе с партнерами
Россия открыта к взаимодействию с партнерами по разработке вакцины от коронавируса, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:01
2020-09-17T16:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
мария захарова
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Россия открыта к взаимодействию с партнерами по разработке вакцины от коронавируса, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мария захарова, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

Россия готова разрабатывать вакцину от COVID-19 вместе с партнерами

16:01 17.09.2020
353
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия открыта к взаимодействию с партнерами по разработке вакцины от коронавируса, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Приоритетным и безальтернативным направлением коллективных усилий всего международного сообщества остается разработка надежной, безопасной и эффективной вакцины от COVID-19. ...Россия открыта к широкому внешнему сотрудничеству в данной сфере, готова взаимодействовать со всеми заинтересованными партнерами", - сказала Захарова на брифинге.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
240008
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМария ЗахароваЗдоровье - ОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
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