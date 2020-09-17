https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577393873.html

Россия готова разрабатывать вакцину от COVID-19 вместе с партнерами

Россия открыта к взаимодействию с партнерами по разработке вакцины от коронавируса, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:01

2020-09-17T16:01

2020-09-17T16:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

мария захарова

здоровье - общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576574987_0:249:3072:1977_1400x0_80_0_0_ca92f80644da28adca37b7b515667228.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Россия открыта к взаимодействию с партнерами по разработке вакцины от коронавируса, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мария захарова, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире