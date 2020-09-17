https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577392241.html

В Крым поступила первая партия вакцины от коронавируса

Первая партия вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) поступила в Крым, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:42

2020-09-17T15:42

2020-09-17T15:42

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Первая партия вакцины <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a> (Гам-Ковид-Вак) поступила в Крым, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России."В <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республику Крым</a> поступила первая пробная партия вакцины против COVID-19 для тестирования логистической системы", - сказал журналистам Лясковский.По его словам, вакцина из данной партии будет использована для иммунизации медицинских работников, которые непосредственно оказывают помощь больным с новой коронавирусной инфекцией в инфекционных госпиталях.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, республика крым, общество