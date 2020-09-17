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https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577392241.html
В Крым поступила первая партия вакцины от коронавируса
Первая партия вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) поступила в Крым, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:42
2020-09-17T15:42
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Первая партия вакцины <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a> (Гам-Ковид-Вак) поступила в Крым, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России."В <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республику Крым</a> поступила первая пробная партия вакцины против COVID-19 для тестирования логистической системы", - сказал журналистам Лясковский.По его словам, вакцина из данной партии будет использована для иммунизации медицинских работников, которые непосредственно оказывают помощь больным с новой коронавирусной инфекцией в инфекционных госпиталях.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, республика крым, общество

В Крым поступила первая партия вакцины от коронавируса

15:42 17.09.2020
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) поступила в Крым, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.
Республику Крым поступила первая пробная партия вакцины против COVID-19 для тестирования логистической системы", - сказал журналистам Лясковский.
По его словам, вакцина из данной партии будет использована для иммунизации медицинских работников, которые непосредственно оказывают помощь больным с новой коронавирусной инфекцией в инфекционных госпиталях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
2020000
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика КрымОбщество
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