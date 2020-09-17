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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577386662.html
В Центре Гамалеи рассказали, защищает ли вакцина от COVID-19 от гриппа
Вакцина от коронавирусной инфекции не может дать какую-то защиту еще и от гриппа, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:16
2020-09-17T14:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавирусной инфекции не может дать какую-то защиту еще и от гриппа, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a>.Ранее сообщалось, что <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав РФ</a> отмечает повышенную активность населения по вакцинации от гриппа в этом году и призывает тех, кто еще не сделал прививку, защитить себя и своих близких с помощью вакцинации.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Центре Гамалеи рассказали, защищает ли вакцина от COVID-19 от гриппа

14:16 17.09.2020
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вакцина от коронавирусной инфекции не может дать какую-то защиту еще и от гриппа, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Нет, не может", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, может ли вакцина от коронавируса защищать еще и от гриппа.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ отмечает повышенную активность населения по вакцинации от гриппа в этом году и призывает тех, кто еще не сделал прививку, защитить себя и своих близких с помощью вакцинации.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 09:46Распространение нового коронавируса
В Белоруссии рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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