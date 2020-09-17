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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577382560.html
"Вектор" завершил первую фазу испытаний своей вакцины от коронавируса
Первая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса "Вектора" завершена, заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:33
2020-09-17T16:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Первая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса "Вектора" завершена, заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank">Вектор</a>" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Александр Рыжиков."Безвредность вакцины проверяется на первой фазе клинических исследований. Эти исследования уже завершены и показывают полную безопасность созданной нами вакцины", — сказал Рыжиков в прямом эфире <a href="https://www.instagram.com/rospotrebnadzor.official/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>-канала Роспотребнадзора. Кроме того вакцина показала устойчивое реагирование на мутации вируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество

"Вектор" завершил первую фазу испытаний своей вакцины от коронавируса

13:33 17.09.2020 (обновлено: 16:06 17.09.2020)
679
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Первая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса "Вектора" завершена, заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.
"Безвредность вакцины проверяется на первой фазе клинических исследований. Эти исследования уже завершены и показывают полную безопасность созданной нами вакцины", — сказал Рыжиков в прямом эфире Instagram-канала Роспотребнадзора.
Кроме того вакцина показала устойчивое реагирование на мутации вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
1360001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоОбщество
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