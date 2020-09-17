https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577382560.html

"Вектор" завершил первую фазу испытаний своей вакцины от коронавируса

Первая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса "Вектора" завершена, заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:33

2020-09-17T13:33

2020-09-17T16:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934340_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d1ccf8f1f474aa9172f721832187b946.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Первая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса "Вектора" завершена, заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank">Вектор</a>" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Александр Рыжиков."Безвредность вакцины проверяется на первой фазе клинических исследований. Эти исследования уже завершены и показывают полную безопасность созданной нами вакцины", — сказал Рыжиков в прямом эфире <a href="https://www.instagram.com/rospotrebnadzor.official/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>-канала Роспотребнадзора. Кроме того вакцина показала устойчивое реагирование на мутации вируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество