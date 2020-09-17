https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577381246.html
Центр "Вектор" рассказал, как вакцина реагирует на мутации коронавируса
Вакцина от коронавируса центра "Вектор" достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:20
2020-09-17T13:20
2020-09-17T13:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:147:3119:1901_1400x0_80_0_0_8f46ef4134e61b9b96e56ddf84981980.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса центра "Вектор" достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank">Вектор</a>" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Александр Рыжиков.Он уточнил, что еженедельно Всемирная организация здравоохранения публикует информацию о новых выявленных мутация коронавируса, таких вирусов изучено более 80 тысяч.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577382560.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_195:0:2926:2048_1400x0_80_0_0_c3f8111d6fca1f2278e7c06212703a47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество