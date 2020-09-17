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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577381246.html
Центр "Вектор" рассказал, как вакцина реагирует на мутации коронавируса
Вакцина от коронавируса центра "Вектор" достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:20
2020-09-17T13:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса центра "Вектор" достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank">Вектор</a>" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Александр Рыжиков.Он уточнил, что еженедельно Всемирная организация здравоохранения публикует информацию о новых выявленных мутация коронавируса, таких вирусов изучено более 80 тысяч.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество

Центр "Вектор" рассказал, как вакцина реагирует на мутации коронавируса

13:20 17.09.2020 (обновлено: 13:41 17.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вакцина от коронавируса центра "Вектор" достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.
"На данный момент мы можем быть спокойны, я думаю, и в дальнейшем, в будущем, эта вакцина достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса", - сказал Рыжиков в прямом эфире в Instagram Роспотребнадзора.
Он уточнил, что еженедельно Всемирная организация здравоохранения публикует информацию о новых выявленных мутация коронавируса, таких вирусов изучено более 80 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 13:33Распространение нового коронавируса
"Вектор" завершил первую фазу испытаний своей вакцины от коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоОбщество
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