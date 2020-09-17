Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577373364.html
В ДР Конго хотят использовать российскую вакцину от коронавируса
Демократическая Республика Конго (ДРК) рассматривает возможность вакцинации населения страны российской вакциной "Спутник V" против коронавируса после... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:22
2020-09-17T11:22
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
демократическая республика конго
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030850_91:51:1280:720_1400x0_80_0_0_96c0654189a390ea31e57d505aa5303a.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Демократическая Республика Конго (<a href="https://ria.ru/location_Demokraticheskaja_Respublika_Kongo" target="_blank">ДРК</a>) рассматривает возможность вакцинации населения страны российской вакциной "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" против коронавируса после завершения испытаний, заявил РИА Новости экономический советник при посольстве ДРК в Москве Джозеф Киндунду Мукомбо.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.Мукомбо также заявил, что РФ и ДРК поддерживают диалог для реализации договоренностей, достигнутых в ходе первого саммита Россия-Африка. "Саммит прошел в Сочи в октябре 2019 года, и сейчас нам надо готовить следующий саммит... Нам также необходимо изучить вопросы сотрудничества в области промышленности, энергетики и, конечно, в сфере здравоохранения", - отметил советник. По его словам, все эти вопросы обсуждали глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> и его коллега из ДРК Мари Тумба Нзеза."Они пообещали продолжить работу для укрепления сотрудничества в этих секторах, а также для подготовки к следующему саммиту, чтобы он прошел так же успешно, как и саммит в Сочи", - заявил он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577367836.html
россия
демократическая республика конго
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030850_291:0:1251:720_1400x0_80_0_0_be51e321a8f7108ed410f0c55db10e89.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, демократическая республика конго, общество

В ДР Конго хотят использовать российскую вакцину от коронавируса

11:22 17.09.2020
234
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Демократическая Республика Конго (ДРК) рассматривает возможность вакцинации населения страны российской вакциной "Спутник V" против коронавируса после завершения испытаний, заявил РИА Новости экономический советник при посольстве ДРК в Москве Джозеф Киндунду Мукомбо.

"Мы рады, что наконец есть вакцина, потому что эта болезнь нанесла большой ущерб, поэтому для нас хорошая новость, что есть вакцина "Спутник V". Удачи этой вакцине. Мы надеемся, что проводимые испытания покажут ее эффективность, так чтобы мы могли, вероятно, использовать ее для нашего населения", - заявил Мукомбо. Он отметил, что минздрав ДРК находится в контакте с Роспотребнадзором по данному вопросу.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Мукомбо также заявил, что РФ и ДРК поддерживают диалог для реализации договоренностей, достигнутых в ходе первого саммита Россия-Африка. "Саммит прошел в Сочи в октябре 2019 года, и сейчас нам надо готовить следующий саммит... Нам также необходимо изучить вопросы сотрудничества в области промышленности, энергетики и, конечно, в сфере здравоохранения", - отметил советник. По его словам, все эти вопросы обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега из ДРК Мари Тумба Нзеза.
"Они пообещали продолжить работу для укрепления сотрудничества в этих секторах, а также для подготовки к следующему саммиту, чтобы он прошел так же успешно, как и саммит в Сочи", - заявил он.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 09:46Распространение нового коронавируса
В Белоруссии рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
920001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоДемократическая Республика КонгоОбщество
Рекомендуем
Световая иллюминация над стадионом Краснодар и парком Галицкого в Краснодаре
Названы популярные направления для непляжного отдыха осенью
Микроскоп
В России разработали тест для генетического исследования опухолей
В результате дорожной аварии в ХМАО погибли дети
Суд Югры направил на пересмотр дело о ДТП, в котором погибли десять детей
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В Москве с карты топ-менеджера украли более 400 тысяч рублей
Сколковский институт науки и технологий
В "Сколтехе" создали технологию для развития 6G
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске
В Минске завели дело против бизнесменов, сдававших офис под штаб Бабарико
Суд Европейского Союза в Люксембурге.
Суд ЕС отклонил иск против санкций к компаниям группы "Роснефть"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о расширении прав вдов ветеранов на соцподдержку
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В Белоруссии рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса
Алексей Навальный
Эксперт призвал проверить лаборатории отца соратницы Навального
Стенд госкорпорации Ростех
Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
VR-шлем Oculus Quest 2 от Facebook
Компания Oculus представила новый шлем виртуальной реальности Quest 2
Мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте на Проспекте Мира в Москве
На северо-востоке Москвы автобус сбил пешехода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Лента новостейМолния