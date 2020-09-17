https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577373364.html

В ДР Конго хотят использовать российскую вакцину от коронавируса

Демократическая Республика Конго (ДРК) рассматривает возможность вакцинации населения страны российской вакциной "Спутник V" против коронавируса после... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:22

2020-09-17T11:22

2020-09-17T11:22

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

демократическая республика конго

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Демократическая Республика Конго (<a href="https://ria.ru/location_Demokraticheskaja_Respublika_Kongo" target="_blank">ДРК</a>) рассматривает возможность вакцинации населения страны российской вакциной "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" против коронавируса после завершения испытаний, заявил РИА Новости экономический советник при посольстве ДРК в Москве Джозеф Киндунду Мукомбо.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.Мукомбо также заявил, что РФ и ДРК поддерживают диалог для реализации договоренностей, достигнутых в ходе первого саммита Россия-Африка. "Саммит прошел в Сочи в октябре 2019 года, и сейчас нам надо готовить следующий саммит... Нам также необходимо изучить вопросы сотрудничества в области промышленности, энергетики и, конечно, в сфере здравоохранения", - отметил советник. По его словам, все эти вопросы обсуждали глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> и его коллега из ДРК Мари Тумба Нзеза."Они пообещали продолжить работу для укрепления сотрудничества в этих секторах, а также для подготовки к следующему саммиту, чтобы он прошел так же успешно, как и саммит в Сочи", - заявил он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577367836.html

россия

демократическая республика конго

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, демократическая республика конго, общество