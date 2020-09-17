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В Белоруссии рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса
Белоруссия получила пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава республики в... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:46
2020-09-17T10:44
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> получила пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава республики в <a href="https://t.me/s/minzdravbelarus">Telegram-канале</a>.Сейчас полученные бумаги изучают, в состав экспертной группы входят сотрудники предприятия "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", а также ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней.Они должны оценить "возможность получения достоверных данных об эффективности и безопасности" препарата, а также рассмотреть этические вопросы, связанные с испытанием.В белорусских тестах примут участие около ста добровольцев. Желающие могут подавать заявки на сайтах восьми минских и витебских организаций, выбранных в качестве исследовательских площадок.Ранее Минск и Москва договорились об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "<u><a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/">Спутник V</a></u>". На первых стадиях исследования препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов добровольцев и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у переболевших.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
На митингующих проверте сначала....
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, белоруссия, в мире

В Белоруссии рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса

09:46 17.09.2020 (обновлено: 10:44 17.09.2020)
2949
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МИНСК, 17 сен — РИА Новости. Белоруссия получила пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава республики в Telegram-канале.
Сейчас полученные бумаги изучают, в состав экспертной группы входят сотрудники предприятия "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", а также ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней.
Они должны оценить "возможность получения достоверных данных об эффективности и безопасности" препарата, а также рассмотреть этические вопросы, связанные с испытанием.
"Исследование вакцины планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Данное испытание будет частью крупномасштабного исследования вакцины "Гам-КОВИД-Вак", проводимого на территории Российской Федерации", — подчеркивается в релизе.
В белорусских тестах примут участие около ста добровольцев. Желающие могут подавать заявки на сайтах восьми минских и витебских организаций, выбранных в качестве исследовательских площадок.
Ранее Минск и Москва договорились об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник V". На первых стадиях исследования препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов добровольцев и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у переболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
8340004
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
На митингующих проверте сначала....
17 сентября, 09:49
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
360003
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