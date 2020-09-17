В Белоруссии рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса
09:46 17.09.2020 (обновлено: 10:44 17.09.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
МИНСК, 17 сен — РИА Новости. Белоруссия получила пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава республики в Telegram-канале.
Сейчас полученные бумаги изучают, в состав экспертной группы входят сотрудники предприятия "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", а также ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней.
Они должны оценить "возможность получения достоверных данных об эффективности и безопасности" препарата, а также рассмотреть этические вопросы, связанные с испытанием.
"Исследование вакцины планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Данное испытание будет частью крупномасштабного исследования вакцины "Гам-КОВИД-Вак", проводимого на территории Российской Федерации", — подчеркивается в релизе.
В белорусских тестах примут участие около ста добровольцев. Желающие могут подавать заявки на сайтах восьми минских и витебских организаций, выбранных в качестве исследовательских площадок.
Ранее Минск и Москва договорились об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник V". На первых стадиях исследования препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов добровольцев и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у переболевших.
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