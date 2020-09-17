https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577367836.html

В Белоруссии рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса

Белоруссия получила пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава республики в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:46

2020-09-17T09:46

2020-09-17T10:44

вакцина "спутник v"

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> получила пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава республики в <a href="https://t.me/s/minzdravbelarus">Telegram-канале</a>.Сейчас полученные бумаги изучают, в состав экспертной группы входят сотрудники предприятия "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", а также ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней.Они должны оценить "возможность получения достоверных данных об эффективности и безопасности" препарата, а также рассмотреть этические вопросы, связанные с испытанием.В белорусских тестах примут участие около ста добровольцев. Желающие могут подавать заявки на сайтах восьми минских и витебских организаций, выбранных в качестве исследовательских площадок.Ранее Минск и Москва договорились об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "<u><a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/">Спутник V</a></u>". На первых стадиях исследования препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов добровольцев и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у переболевших.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

Егор Панкратов На митингующих проверте сначала.... 12

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, белоруссия, в мире