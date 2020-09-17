https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577362061.html

Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре

США могут начать распространение вакцины от COVID-19 в октябре, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T00:33

2020-09-17T00:33

2020-09-17T00:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> могут начать распространение вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в октябре, заявил президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.По его словам, США также готовы распространить до 100 миллионов доз вакцины до конца 2020 года. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577308516.html

4

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире