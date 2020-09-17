https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577362061.html
Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
США могут начать распространение вакцины от COVID-19 в октябре, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T00:33
2020-09-17T00:33
2020-09-17T00:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577339073_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0237dfd14eaafa4a4e2db6c4b0a7d8d3.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> могут начать распространение вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в октябре, заявил президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.По его словам, США также готовы распространить до 100 миллионов доз вакцины до конца 2020 года. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577308516.html
4
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577339073_163:97:2764:2048_1400x0_80_0_0_b67d6d02d4001a2e52a92490f53c8d57.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире