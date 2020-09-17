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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577362061.html
Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
США могут начать распространение вакцины от COVID-19 в октябре, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T00:33
2020-09-17T00:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> могут начать распространение вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в октябре, заявил президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.По его словам, США также готовы распространить до 100 миллионов доз вакцины до конца 2020 года. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре

00:33 17.09.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США могут начать распространение вакцины от COVID-19 в октябре, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы готовы распространять вакцины очень безопасным и эффективным образом. Мы могли бы начать в какое-то время в октябре... думаю, начиная с середины октября, может, чуть позже", - сказал Трамп на пресс-конференции.
По его словам, США также готовы распространить до 100 миллионов доз вакцины до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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