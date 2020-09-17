https://ria.ru/20200917/udmurtiya-1577412693.html

Очистные сооружения канализации построят в удмуртской Можге к 2022 году

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в городе Можге к 2022 году построят очистные сооружения канализации с полной очисткой сточных вод, которые в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T20:34

2020-09-17T20:34

2020-09-17T20:34

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

можга

общество

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<strong>УФА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в городе Можге к 2022 году построят очистные сооружения канализации с полной очисткой сточных вод, которые в данный момент сливаются в реку, загрязняя воду."Началось долгожданное строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой сточных вод в Можге. Для города и его жителей это была проблема номер один. Именно о ней я в первую очередь услышал, когда только приехал в республику", - написал Бречалов на своей странице в <a href="https://vk.com/a.brechalov?w=wall395546937_216129" target="_blank">"ВКонтакте"</a>.Пресс-служба главы региона сообщает, что производительность новых сооружений, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2022 году, составит 8 тысяч кубометров в сутки. "В настоящее время сточные воды хозяйственно-бытового назначения, а также стоки промышленных и коммунально-бытовых предприятий города собираются в КНС и далее сбрасываются в реку Сюга, что негативно влияет на окружающую среду", - говорится в сообщении.Отмечается, что завершение строительства очистных сооружений канализации обеспечит очистку сточных вод Можги и улучшение экологической обстановки водных объектов в городе и в близлежащих районах."Можга была единственным городом в республике, где, фактически, никак не очищаются стоки вод. Еще в рамках первой моей рабочей поездки жители обозначали эту ситуацию как проблему номер один. Теперь мы, наконец, дошли до финальной стадии решения этого вопроса - непосредственно строительные работы. Этот объект с нетерпением ждут почти 50 тысяч человек. Напомню, что это еще и экономика. На штрафы за ущерб окружающей среде мы ежегодно выплачивали огромные деньги", - цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.

https://ria.ru/20200916/udmurtiya-1577343492.html

удмуртская республика (удмуртия)

можга

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), можга, общество