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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20200917/udmurtiya-1577412693.html
Очистные сооружения канализации построят в удмуртской Можге к 2022 году
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в городе Можге к 2022 году построят очистные сооружения канализации с полной очисткой сточных вод, которые в... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:34
2020-09-17T20:34
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
можга
общество
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<strong>УФА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в городе Можге к 2022 году построят очистные сооружения канализации с полной очисткой сточных вод, которые в данный момент сливаются в реку, загрязняя воду."Началось долгожданное строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой сточных вод в Можге. Для города и его жителей это была проблема номер один. Именно о ней я в первую очередь услышал, когда только приехал в республику", - написал Бречалов на своей странице в <a href="https://vk.com/a.brechalov?w=wall395546937_216129" target="_blank">"ВКонтакте"</a>.Пресс-служба главы региона сообщает, что производительность новых сооружений, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2022 году, составит 8 тысяч кубометров в сутки. "В настоящее время сточные воды хозяйственно-бытового назначения, а также стоки промышленных и коммунально-бытовых предприятий города собираются в КНС и далее сбрасываются в реку Сюга, что негативно влияет на окружающую среду", - говорится в сообщении.Отмечается, что завершение строительства очистных сооружений канализации обеспечит очистку сточных вод Можги и улучшение экологической обстановки водных объектов в городе и в близлежащих районах."Можга была единственным городом в республике, где, фактически, никак не очищаются стоки вод. Еще в рамках первой моей рабочей поездки жители обозначали эту ситуацию как проблему номер один. Теперь мы, наконец, дошли до финальной стадии решения этого вопроса - непосредственно строительные работы. Этот объект с нетерпением ждут почти 50 тысяч человек. Напомню, что это еще и экономика. На штрафы за ущерб окружающей среде мы ежегодно выплачивали огромные деньги", - цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.
https://ria.ru/20200916/udmurtiya-1577343492.html
удмуртская республика (удмуртия)
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), можга, общество

Очистные сооружения канализации построят в удмуртской Можге к 2022 году

20:34 17.09.2020
162
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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УФА, 17 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в городе Можге к 2022 году построят очистные сооружения канализации с полной очисткой сточных вод, которые в данный момент сливаются в реку, загрязняя воду.
"Началось долгожданное строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой сточных вод в Можге. Для города и его жителей это была проблема номер один. Именно о ней я в первую очередь услышал, когда только приехал в республику", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
Пресс-служба главы региона сообщает, что производительность новых сооружений, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2022 году, составит 8 тысяч кубометров в сутки. "В настоящее время сточные воды хозяйственно-бытового назначения, а также стоки промышленных и коммунально-бытовых предприятий города собираются в КНС и далее сбрасываются в реку Сюга, что негативно влияет на окружающую среду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что завершение строительства очистных сооружений канализации обеспечит очистку сточных вод Можги и улучшение экологической обстановки водных объектов в городе и в близлежащих районах.
"Можга была единственным городом в республике, где, фактически, никак не очищаются стоки вод. Еще в рамках первой моей рабочей поездки жители обозначали эту ситуацию как проблему номер один. Теперь мы, наконец, дошли до финальной стадии решения этого вопроса - непосредственно строительные работы. Этот объект с нетерпением ждут почти 50 тысяч человек. Напомню, что это еще и экономика. На штрафы за ущерб окружающей среде мы ежегодно выплачивали огромные деньги", - цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)МожгаОбщество
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