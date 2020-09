https://ria.ru/20200917/tuleshova-1577334212.html

На американском шоу талантов певице из Казахстана жюри аплодировало стоя

Данэлия Тулешова из Казахстана произвела большое впечатление на жюри конкурса "Америка ищет таланты" (America’s Got Talent), спев в полуфинале песню "Who you... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:43

2020-09-17T10:43

2020-09-17T10:43

культура

гарри стайлс

стиль жизни

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

хайди клум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577333627_0:0:2500:1406_1400x0_80_0_0_45732e679b80d4cec5cee9f75ac0d89a.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Данэлия Тулешова из Казахстана произвела большое впечатление на жюри конкурса "Америка ищет таланты" (America’s Got Talent), спев в полуфинале песню "Who you are" Джесси Джей, <a href="https://etcanada.com/news/691646/daneliya-tuleshova-14-has-the-agt-judges-on-their-feet-with-stunning-rendition-of-jessie-js-who-you-are/" target="_blank">сообщает</a> Etcanada. Судьи аплодировали 14-летней девушке стоя и делились после выступления своими мнениями."Это было удивительно. Твой голос, песня, неожиданный наряд. Мне все очень понравилось", — сказала актриса София Вергара."Ты прекрасно поешь! В тебе есть мощь… Это абсолютно невероятно", — добавила модель Хайди Клум. На предыдущих этапах шоу Тулешова также очень успешно выступала с "Tears Of Gold” Фаузии и “Sign of the Times” Гарри Стайлса. Данэлия — победительница четвертого сезона шоу "Голос. Дети", она представляла Казахстан на Детском Евровидении в 2018 году и заняла шестое место.

https://ria.ru/20200618/1573124154.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гарри стайлс, стиль жизни, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, хайди клум