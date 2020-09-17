Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200917/tuleshova-1577334212.html
На американском шоу талантов певице из Казахстана жюри аплодировало стоя
Данэлия Тулешова из Казахстана произвела большое впечатление на жюри конкурса "Америка ищет таланты" (America’s Got Talent), спев в полуфинале песню "Who you... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:43
2020-09-17T10:43
культура
гарри стайлс
стиль жизни
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
хайди клум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577333627_0:0:2500:1406_1400x0_80_0_0_45732e679b80d4cec5cee9f75ac0d89a.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Данэлия Тулешова из Казахстана произвела большое впечатление на жюри конкурса "Америка ищет таланты" (America’s Got Talent), спев в полуфинале песню "Who you are" Джесси Джей, <a href="https://etcanada.com/news/691646/daneliya-tuleshova-14-has-the-agt-judges-on-their-feet-with-stunning-rendition-of-jessie-js-who-you-are/" target="_blank">сообщает</a> Etcanada. Судьи аплодировали 14-летней девушке стоя и делились после выступления своими мнениями."Это было удивительно. Твой голос, песня, неожиданный наряд. Мне все очень понравилось", — сказала актриса София Вергара."Ты прекрасно поешь! В тебе есть мощь… Это абсолютно невероятно", — добавила модель Хайди Клум. На предыдущих этапах шоу Тулешова также очень успешно выступала с "Tears Of Gold” Фаузии и “Sign of the Times” Гарри Стайлса. Данэлия — победительница четвертого сезона шоу "Голос. Дети", она представляла Казахстан на Детском Евровидении в 2018 году и заняла шестое место.
https://ria.ru/20200618/1573124154.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577333627_313:0:2188:1406_1400x0_80_0_0_40a32642471e0849e3a097b87a4f11b0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гарри стайлс, стиль жизни, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, хайди клум

На американском шоу талантов певице из Казахстана жюри аплодировало стоя

10:43 17.09.2020
84
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Данэлия Тулешова из Казахстана произвела большое впечатление на жюри конкурса "Америка ищет таланты" (America’s Got Talent), спев в полуфинале песню "Who you are" Джесси Джей, сообщает Etcanada.
Судьи аплодировали 14-летней девушке стоя и делились после выступления своими мнениями.
"Это было удивительно. Твой голос, песня, неожиданный наряд. Мне все очень понравилось", — сказала актриса София Вергара.
"Ты прекрасно поешь! В тебе есть мощь… Это абсолютно невероятно", — добавила модель Хайди Клум.
На предыдущих этапах шоу Тулешова также очень успешно выступала с "Tears Of Gold” Фаузии и “Sign of the Times” Гарри Стайлса.
Данэлия — победительница четвертого сезона шоу "Голос. Дети", она представляла Казахстан на Детском Евровидении в 2018 году и заняла шестое место.
Скриншот выпуска America's Got Talent - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
18 июня, 21:20Культура
Этно-дуэт из Якутии восхитил членов жюри на американском шоу талантов
000000
КультураГарри СтайлсСтиль жизниМузыкаНовости культурыШоу-бизнесХайди Клум
Рекомендуем
Место падения польского самолета Ту-154
Юрист оценил вероятность выдачи российских авиадиспетчеров Польше
Флаги стран Евросоюза
В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске
Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков
Празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани
Раввин рассказал, как можно было решить проблему с хасидами в Умани
Рентгеновский снимок мозга
Назван неожиданный предвестник опухоли мозга
Коронавирус COVID-19
В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
Медицинские работники берут мазки у рабочих мукомольного завода во время вспышки коронавирусной инфекции на окраине Ахмадабада, Индия
В Индии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров не признал чеченцами помывших обувь в источнике при храме
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского
Техники у вертолета Ка-52К Катран
Разработчик рассказал о завершении испытаний боевых вертолетов "Катран"
Судно снабжения проекта 22420 Иван Сидоренко
Судно для работы на "Северном потоке — 2" прибыло в немецкий порт
Сотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Защита или опыты. Для чего американцам биолаборатории у границ России
Молоток в зале судебных заседаний
Суд отправил под домашний арест советника главы "Росатома" Грачева
Алексей Навальный
ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
Светлана Тихановская
Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Суд Югры направил на пересмотр дело о ДТП, в котором погибли десять детей
11:13Компания Oculus представила новый шлем виртуальной реальности Quest 2
11:12На северо-востоке Москвы автобус сбил пешехода
11:11Российский МиГ-31 перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
11:03Представитель Навального сообщил о бутылке с "Новичком" в томском отеле
11:00Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
10:59"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
10:57Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
10:52ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
10:47В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского
10:45Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
10:44В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения
10:40В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста
10:39Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве
10:39Медиков курской больницы, где пациента с ожогами поливали водой, накажут
10:38В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
10:36Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах
10:34Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:34В Москве выявили 730 новых случаев COVID-19
10:34Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского
Лента новостейМолния