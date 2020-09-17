https://ria.ru/20200917/tuleshova-1577334212.html
На американском шоу талантов певице из Казахстана жюри аплодировало стоя
Данэлия Тулешова из Казахстана произвела большое впечатление на жюри конкурса "Америка ищет таланты" (America’s Got Talent), спев в полуфинале песню "Who you... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:43
2020-09-17T10:43
2020-09-17T10:43
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Данэлия Тулешова из Казахстана произвела большое впечатление на жюри конкурса "Америка ищет таланты" (America’s Got Talent), спев в полуфинале песню "Who you are" Джесси Джей, <a href="https://etcanada.com/news/691646/daneliya-tuleshova-14-has-the-agt-judges-on-their-feet-with-stunning-rendition-of-jessie-js-who-you-are/" target="_blank">сообщает</a> Etcanada. Судьи аплодировали 14-летней девушке стоя и делились после выступления своими мнениями."Это было удивительно. Твой голос, песня, неожиданный наряд. Мне все очень понравилось", — сказала актриса София Вергара."Ты прекрасно поешь! В тебе есть мощь… Это абсолютно невероятно", — добавила модель Хайди Клум. На предыдущих этапах шоу Тулешова также очень успешно выступала с "Tears Of Gold” Фаузии и “Sign of the Times” Гарри Стайлса. Данэлия — победительница четвертого сезона шоу "Голос. Дети", она представляла Казахстан на Детском Евровидении в 2018 году и заняла шестое место.
https://ria.ru/20200618/1573124154.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гарри стайлс, стиль жизни, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, хайди клум
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости
. Данэлия Тулешова из Казахстана произвела большое впечатление на жюри конкурса "Америка ищет таланты" (America’s Got Talent), спев в полуфинале песню "Who you are" Джесси Джей, сообщает
Etcanada.
Судьи аплодировали 14-летней девушке стоя и делились после выступления своими мнениями.
"Это было удивительно. Твой голос, песня, неожиданный наряд. Мне все очень понравилось", — сказала актриса София Вергара.
"Ты прекрасно поешь! В тебе есть мощь… Это абсолютно невероятно", — добавила модель Хайди Клум.
На предыдущих этапах шоу Тулешова также очень успешно выступала с "Tears Of Gold” Фаузии и “Sign of the Times” Гарри Стайлса.
Данэлия — победительница четвертого сезона шоу "Голос. Дети", она представляла Казахстан на Детском Евровидении в 2018 году и заняла шестое место.