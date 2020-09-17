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https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577413399.html
Лукашенко назвал Тихановскую "гуайдихой"
Белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил события в стране с Венесуэлой, а баллотировавшуюся в президенты республики Светлану Тихановскую - с оппозиционным... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:58
2020-09-17T20:59
светлана тихановская
хуан гуаидо
николас мадуро
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сравнил события в стране с Венесуэлой, а баллотировавшуюся в президенты республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> - с оппозиционным венесуэльским политиком Хуаном Гуайдо.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николаса Мадуро</a> вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявили о признании Гуайдо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> назвали "президентский статус" Гуайдо несуществующим.
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577413218.html
А что он сказал не так ?
74
Вообще-то Лукашенко тоже признан президентом внешним решением в Москве. Найдите 10 отличий от Гуайдо у обоих белорусских президентов
70
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белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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светлана тихановская, хуан гуаидо, николас мадуро, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал Тихановскую "гуайдихой"

20:58 17.09.2020 (обновлено: 20:59 17.09.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил события в стране с Венесуэлой, а баллотировавшуюся в президенты республики Светлану Тихановскую - с оппозиционным венесуэльским политиком Хуаном Гуайдо.

"Был подключен следующий этап - жестокое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли "гуайдиху" и объявили ее президентом", - заявил Лукашенко, выступая на женском съезде.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуайдо несуществующим.
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Светлана ТихановскаяХуан ГуаидоНиколас МадуроАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А что он сказал не так ?
17 сентября, 21:04
Ольга СоколоваОльга Соколова
6720104
Вообще-то Лукашенко тоже признан президентом внешним решением в Москве. Найдите 10 отличий от Гуайдо у обоих белорусских президентов
17 сентября, 21:10
Андрей ДашковАндрей Дашков
6102457
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