https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577413399.html

Лукашенко назвал Тихановскую "гуайдихой"

Белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил события в стране с Венесуэлой, а баллотировавшуюся в президенты республики Светлану Тихановскую - с оппозиционным... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T20:58

2020-09-17T20:58

2020-09-17T20:59

светлана тихановская

хуан гуаидо

николас мадуро

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сравнил события в стране с Венесуэлой, а баллотировавшуюся в президенты республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> - с оппозиционным венесуэльским политиком Хуаном Гуайдо.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николаса Мадуро</a> вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявили о признании Гуайдо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> назвали "президентский статус" Гуайдо несуществующим.

https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577413218.html

Ольга Соколова А что он сказал не так ? 74

Андрей Дашков Вообще-то Лукашенко тоже признан президентом внешним решением в Москве. Найдите 10 отличий от Гуайдо у обоих белорусских президентов 70

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, хуан гуаидо, николас мадуро, александр лукашенко, белоруссия, в мире