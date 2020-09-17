https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577409484.html
Лавров призвал Тихановскую противостоять антироссийским манипуляциям
Хотелось бы, чтобы экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и оппозиция Белоруссии нашли в себе силы противостоять откровенному манипулированию РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:29
2020-09-17T19:29
2020-09-17T19:29
протесты в белоруссии
светлана тихановская
сергей лавров
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Хотелось бы, чтобы экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> и оппозиция Белоруссии нашли в себе силы противостоять откровенному манипулированию тех, кто оголтело натравливает их на Россию, заявил в четверг глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.В качестве примера министр напомнил, что "на начальном этапе кризиса" в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> оппозиция заявляла, что они "никоим образом не занимаются антироссийской деятельностью, что хотят жить в дружбе с российским народом"."При этом все же видели программный документ, который на сайте Тихановской висел несколько часов. Лидеры оппозиции потом все-таки его убрали, осознав, что сделали ошибку, когда предъявили публике свои цели и задачи", - отметил глава российского МИД.По его словам, среди этих задач, в частности, было "последовательное вытеснение русского языка, белоруссизация всех сторон жизни"."Мы не против белорусского языка, но когда берут пример с Украины, когда государственный язык используют для вытеснения языка, на котором говорит подавляющее большинство населения, - это уже враждебный акт, в случае Украины нарушающий ее конституцию. Если такое же предложение будет внесено в белорусское правовое поле, то это уже будет нарушать конституцию Белоруссии, не говоря уже о многочисленных конвенциях о правах национальных меньшинств и языковых меньшинств и многое другое", - констатировал Лавров.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, сергей лавров, белоруссия, в мире
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Хотелось бы, чтобы экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
и оппозиция Белоруссии нашли в себе силы противостоять откровенному манипулированию тех, кто оголтело натравливает их на Россию, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Хотелось бы, чтобы те, кто абсолютно оголтело натравливает белорусских оппозиционеров на Российскую Федерацию, осознали свою долю ответственности, а сами оппозиционеры - Тихановская и другие - все-таки нашли в себе силы противостоять такому грубому и откровенному манипулированию", - заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.
В качестве примера министр напомнил, что "на начальном этапе кризиса" в Белоруссии
оппозиция заявляла, что они "никоим образом не занимаются антироссийской деятельностью, что хотят жить в дружбе с российским народом".
"При этом все же видели программный документ, который на сайте Тихановской висел несколько часов. Лидеры оппозиции потом все-таки его убрали, осознав, что сделали ошибку, когда предъявили публике свои цели и задачи", - отметил глава российского МИД.
По его словам, среди этих задач, в частности, было "последовательное вытеснение русского языка, белоруссизация всех сторон жизни".
"Мы не против белорусского языка, но когда берут пример с Украины, когда государственный язык используют для вытеснения языка, на котором говорит подавляющее большинство населения, - это уже враждебный акт, в случае Украины нарушающий ее конституцию. Если такое же предложение будет внесено в белорусское правовое поле, то это уже будет нарушать конституцию Белоруссии, не говоря уже о многочисленных конвенциях о правах национальных меньшинств и языковых меньшинств и многое другое", - констатировал Лавров.
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