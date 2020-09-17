https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577409484.html

Лавров призвал Тихановскую противостоять антироссийским манипуляциям

Хотелось бы, чтобы экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и оппозиция Белоруссии нашли в себе силы противостоять откровенному манипулированию РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:29

2020-09-17T19:29

2020-09-17T19:29

протесты в белоруссии

светлана тихановская

сергей лавров

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Хотелось бы, чтобы экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> и оппозиция Белоруссии нашли в себе силы противостоять откровенному манипулированию тех, кто оголтело натравливает их на Россию, заявил в четверг глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.В качестве примера министр напомнил, что "на начальном этапе кризиса" в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> оппозиция заявляла, что они "никоим образом не занимаются антироссийской деятельностью, что хотят жить в дружбе с российским народом"."При этом все же видели программный документ, который на сайте Тихановской висел несколько часов. Лидеры оппозиции потом все-таки его убрали, осознав, что сделали ошибку, когда предъявили публике свои цели и задачи", - отметил глава российского МИД.По его словам, среди этих задач, в частности, было "последовательное вытеснение русского языка, белоруссизация всех сторон жизни"."Мы не против белорусского языка, но когда берут пример с Украины, когда государственный язык используют для вытеснения языка, на котором говорит подавляющее большинство населения, - это уже враждебный акт, в случае Украины нарушающий ее конституцию. Если такое же предложение будет внесено в белорусское правовое поле, то это уже будет нарушать конституцию Белоруссии, не говоря уже о многочисленных конвенциях о правах национальных меньшинств и языковых меньшинств и многое другое", - констатировал Лавров.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576966753.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, сергей лавров, белоруссия, в мире