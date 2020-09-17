https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577408460.html

Лавров заявил, что Тихановская могла совершить уголовное преступление

Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков изменить Родине; те, кто подсказывают ей... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:10

2020-09-17T19:10

2020-09-17T19:10

протесты в белоруссии

светлана тихановская

сергей лавров

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков изменить Родине; те, кто подсказывают ей подобные идеи, должны осознавать свою ответственность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Поэтому те, кто обеспечивают ей рамки ее деятельности, и те, кто подсказывает ей, какие делать заявления, на какие вопросы нажимать, конечно же, должны осознавать свою ответственность", - подчеркнул глава российского МИД.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577312531.html

Ружа Ружовая Я реально уважала г-на Лаврова, но после последних высказываний, больше нет к нему уважения. 154

Александр Аникин Хуанита Тихановуайдо - Прэзидент Беларуси! Живе Беларусь! 86

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, сергей лавров, белоруссия, в мире