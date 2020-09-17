https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577408460.html
Лавров заявил, что Тихановская могла совершить уголовное преступление
Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков изменить Родине; те, кто подсказывают ей... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:10
2020-09-17T19:10
2020-09-17T19:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
сергей лавров
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков изменить Родине; те, кто подсказывают ей подобные идеи, должны осознавать свою ответственность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Поэтому те, кто обеспечивают ей рамки ее деятельности, и те, кто подсказывает ей, какие делать заявления, на какие вопросы нажимать, конечно же, должны осознавать свою ответственность", - подчеркнул глава российского МИД.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577312531.html
Ружа Ружовая
Я реально уважала г-на Лаврова, но после последних высказываний, больше нет к нему уважения.
154
Александр Аникин
Хуанита Тихановуайдо - Прэзидент Беларуси! Живе Беларусь!
86
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, сергей лавров, белоруссия, в мире