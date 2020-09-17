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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/tikhanovskaya-1577408460.html
Лавров заявил, что Тихановская могла совершить уголовное преступление
Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков изменить Родине; те, кто подсказывают ей... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:10
2020-09-17T19:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
сергей лавров
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков изменить Родине; те, кто подсказывают ей подобные идеи, должны осознавать свою ответственность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Поэтому те, кто обеспечивают ей рамки ее деятельности, и те, кто подсказывает ей, какие делать заявления, на какие вопросы нажимать, конечно же, должны осознавать свою ответственность", - подчеркнул глава российского МИД.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577312531.html
Я реально уважала г-на Лаврова, но после последних высказываний, больше нет к нему уважения.
154
Хуанита Тихановуайдо - Прэзидент Беларуси! Живе Беларусь!
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светлана тихановская, сергей лавров, белоруссия, в мире

Лавров заявил, что Тихановская могла совершить уголовное преступление

19:10 17.09.2020
23683
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков изменить Родине; те, кто подсказывают ей подобные идеи, должны осознавать свою ответственность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Тихановская делает заявления, которые, конечно же, провоцируют огромное количество вопросов. Она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В ее интерпретации – это прямое приглашение к измене присяге и по большому счету измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление", - заявил Лавров в эфире телеканала RTVI.

"Поэтому те, кто обеспечивают ей рамки ее деятельности, и те, кто подсказывает ей, какие делать заявления, на какие вопросы нажимать, конечно же, должны осознавать свою ответственность", - подчеркнул глава российского МИД.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Обсудить 15
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСергей ЛавровБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Я реально уважала г-на Лаврова, но после последних высказываний, больше нет к нему уважения.
17 сентября, 19:19
РРРужа Ружовая
232005124
Хуанита Тихановуайдо - Прэзидент Беларуси! Живе Беларусь!
17 сентября, 19:11
Александр АникинАлександр Аникин
106300013
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