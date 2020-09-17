https://ria.ru/20200917/temrezov-1577379776.html

Темрезов: ситуация с пожаром в Учкуланском лесничестве под контролем

Ситуация с пожаром в Учкуланском лесничестве в Карачаево-Черкесии находится под контролем, жертв нет, сообщил в своем Инстаграм глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:56

2020-09-17T12:56

2020-09-17T12:57

происшествия

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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<strong>ЧЕРКЕССК, 17 сен - РИА Новости</strong>. Ситуация с пожаром в Учкуланском лесничестве в Карачаево-Черкесии находится под контролем, жертв нет, сообщил в своем Инстаграм глава республики <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a>.Для тушения пожара сгруппированы силы подразделения МЧС по КЧР, лесничеств, местной администрации: задействованы 9 единиц техники и свыше 40 человек лесной пожарной охраны и ГО МЧС по КЧР.Темрезов отметил, что доступ к месту возгорания осложняется горным рельефом и отсутствием дорог для передвижения спецтехники.Он подчеркнул, что угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет.Глава КЧР поручил членам республиканского штаба в оперативном порядке докладывать о ситуации, привлечь для тушения возгорания дополнительные средства и силы, в том числе из числа добровольцев.

https://ria.ru/20200903/rekultivatsiya-1576673163.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рашид темрезов