https://ria.ru/20200917/temrezov-1577379776.html
Темрезов: ситуация с пожаром в Учкуланском лесничестве под контролем
Ситуация с пожаром в Учкуланском лесничестве в Карачаево-Черкесии находится под контролем, жертв нет, сообщил в своем Инстаграм глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:56
2020-09-17T12:56
2020-09-17T12:57
происшествия
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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<strong>ЧЕРКЕССК, 17 сен - РИА Новости</strong>. Ситуация с пожаром в Учкуланском лесничестве в Карачаево-Черкесии находится под контролем, жертв нет, сообщил в своем Инстаграм глава республики <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a>.Для тушения пожара сгруппированы силы подразделения МЧС по КЧР, лесничеств, местной администрации: задействованы 9 единиц техники и свыше 40 человек лесной пожарной охраны и ГО МЧС по КЧР.Темрезов отметил, что доступ к месту возгорания осложняется горным рельефом и отсутствием дорог для передвижения спецтехники.Он подчеркнул, что угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет.Глава КЧР поручил членам республиканского штаба в оперативном порядке докладывать о ситуации, привлечь для тушения возгорания дополнительные средства и силы, в том числе из числа добровольцев.
https://ria.ru/20200903/rekultivatsiya-1576673163.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 17 сен - РИА Новости
. Ситуация с пожаром в Учкуланском лесничестве в Карачаево-Черкесии находится под контролем, жертв нет, сообщил в своем Инстаграм глава республики Рашид Темрезов
.
Для тушения пожара сгруппированы силы подразделения МЧС по КЧР, лесничеств, местной администрации: задействованы 9 единиц техники и свыше 40 человек лесной пожарной охраны и ГО МЧС по КЧР.
Темрезов отметил, что доступ к месту возгорания осложняется горным рельефом и отсутствием дорог для передвижения спецтехники.
Он подчеркнул, что угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет.
Глава КЧР поручил членам республиканского штаба в оперативном порядке докладывать о ситуации, привлечь для тушения возгорания дополнительные средства и силы, в том числе из числа добровольцев.