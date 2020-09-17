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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20200917/temrezov-1577379776.html
Темрезов: ситуация с пожаром в Учкуланском лесничестве под контролем
Ситуация с пожаром в Учкуланском лесничестве в Карачаево-Черкесии находится под контролем, жертв нет, сообщил в своем Инстаграм глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:56
2020-09-17T12:57
происшествия
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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<strong>ЧЕРКЕССК, 17 сен - РИА Новости</strong>. Ситуация с пожаром в Учкуланском лесничестве в Карачаево-Черкесии находится под контролем, жертв нет, сообщил в своем Инстаграм глава республики <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a>.Для тушения пожара сгруппированы силы подразделения МЧС по КЧР, лесничеств, местной администрации: задействованы 9 единиц техники и свыше 40 человек лесной пожарной охраны и ГО МЧС по КЧР.Темрезов отметил, что доступ к месту возгорания осложняется горным рельефом и отсутствием дорог для передвижения спецтехники.Он подчеркнул, что угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет.Глава КЧР поручил членам республиканского штаба в оперативном порядке докладывать о ситуации, привлечь для тушения возгорания дополнительные средства и силы, в том числе из числа добровольцев.
https://ria.ru/20200903/rekultivatsiya-1576673163.html
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происшествия, рашид темрезов

Темрезов: ситуация с пожаром в Учкуланском лесничестве под контролем

12:56 17.09.2020 (обновлено: 12:57 17.09.2020)
29
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в InstagramГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в Instagram
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 17 сен - РИА Новости. Ситуация с пожаром в Учкуланском лесничестве в Карачаево-Черкесии находится под контролем, жертв нет, сообщил в своем Инстаграм глава республики Рашид Темрезов.
Для тушения пожара сгруппированы силы подразделения МЧС по КЧР, лесничеств, местной администрации: задействованы 9 единиц техники и свыше 40 человек лесной пожарной охраны и ГО МЧС по КЧР.
Спрессованные жестяные банки - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:33Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: в КЧР завершается рекультивация свалки ТБО
Темрезов отметил, что доступ к месту возгорания осложняется горным рельефом и отсутствием дорог для передвижения спецтехники.
Он подчеркнул, что угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет.
Глава КЧР поручил членам республиканского штаба в оперативном порядке докладывать о ситуации, привлечь для тушения возгорания дополнительные средства и силы, в том числе из числа добровольцев.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаПроисшествияРашид Темрезов
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