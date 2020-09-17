Видеомост Москва – Ереван – Нур-Султан о цифровой экономике
19:11 17.09.2020 (обновлено: 19:12 17.09.2020)
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24 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в формате видеомоста Москва – Ереван – Нур-Султан на тему: "Цифра рядом: как школьники, студенты и молодые ученые по всему миру получают поддержку российских университетов".
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К участию в Москве приглашены:
- руководитель Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ;
- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;
- проректор по цифровизации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Алексей АНОСОВ;
- руководитель проекта "Портал молодых ученых" Даниил ЗАМОГИЛЬНЫЙ;
- вице-президент Научно-образовательного центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита СТОЯНОВА;
- генеральный директор ООО "ОКО" Александр КОСТЮК;
- коммерческий директор "Новое время", руководитель проекта "Закачай знания!" Галия ГАЛЯМОВА;
- генеральный директор издательства "Физикон" Денис МАМОНТОВ.
В Ереване:
- директор Российского центра науки и культуры в Ереване Сергей РЫБИНСКИЙ.
В Нур-Султане:
- директор Российского центра науки и культуры в Нур-Султане Алексей КОРОПЧЕНКО.
В середине 2019 года Россотрудничество запустило более тридцати международных проектов для учителей и школьников по всему миру, в которых уже приняли участие более 30 тысяч человек из 40 стран. В период пандемии данный опыт получил свое позитивное развитие, и основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы коммуникации школьников и учителей, студентов и молодых ученых по всему миру. Эксперты обсудят процесс реализации программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2020 году.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию в Москве приглашены:
- руководитель Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ;
- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;
- проректор по цифровизации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Алексей АНОСОВ;
- руководитель проекта "Портал молодых ученых" Даниил ЗАМОГИЛЬНЫЙ;
- вице-президент Научно-образовательного центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита СТОЯНОВА;
- генеральный директор ООО "ОКО" Александр КОСТЮК;
- коммерческий директор "Новое время", руководитель проекта "Закачай знания!" Галия ГАЛЯМОВА;
- генеральный директор издательства "Физикон" Денис МАМОНТОВ.
В Ереване:
- директор Российского центра науки и культуры в Ереване Сергей РЫБИНСКИЙ.
В Нур-Султане:
- директор Российского центра науки и культуры в Нур-Султане Алексей КОРОПЧЕНКО.
В середине 2019 года Россотрудничество запустило более тридцати международных проектов для учителей и школьников по всему миру, в которых уже приняли участие более 30 тысяч человек из 40 стран. В период пандемии данный опыт получил свое позитивное развитие, и основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы коммуникации школьников и учителей, студентов и молодых ученых по всему миру. Эксперты обсудят процесс реализации программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2020 году.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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