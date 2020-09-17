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Видеомост Москва – Ереван – Нур-Султан о цифровой экономике
24 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в формате видеомоста Москва – Ереван – Нур-Султан на тему: "Цифра рядом: как школьники, студенты и молодые ученые по всему миру получают поддержку российских университетов".
2020-09-17T19:11
2020-09-17T19:12
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200924/952905694.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>К участию в Москве приглашены:</strong><br>- руководитель Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ;<br>- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ; <br>- проректор по цифровизации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Алексей АНОСОВ; <br>- руководитель проекта "Портал молодых ученых" Даниил ЗАМОГИЛЬНЫЙ;<br>- вице-президент Научно-образовательного центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита СТОЯНОВА; <br>- генеральный директор ООО "ОКО" Александр КОСТЮК; <br>- коммерческий директор "Новое время", руководитель проекта "Закачай знания!" Галия ГАЛЯМОВА; <br>- генеральный директор издательства "Физикон" Денис МАМОНТОВ. <br><br><strong>В Ереване:</strong><br>- директор Российского центра науки и культуры в Ереване Сергей РЫБИНСКИЙ.<br><br><strong>В Нур-Султане:</strong><br>- директор Российского центра науки и культуры в Нур-Султане Алексей КОРОПЧЕНКО.<br><br>В середине 2019 года Россотрудничество запустило более тридцати международных проектов для учителей и школьников по всему миру, в которых уже приняли участие более 30 тысяч человек из 40 стран. В период пандемии данный опыт получил свое позитивное развитие, и основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы коммуникации школьников и учителей, студентов и молодых ученых по всему миру. Эксперты обсудят процесс реализации программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2020 году.<br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Видеомост Москва – Ереван – Нур-Султан о цифровой экономике

19:11 17.09.2020 (обновлено: 19:12 17.09.2020)
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Читать ria.ru в
24 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в формате видеомоста Москва – Ереван – Нур-Султан на тему: "Цифра рядом: как школьники, студенты и молодые ученые по всему миру получают поддержку российских университетов".
Задать вопрос

К участию в Москве приглашены:
- руководитель Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ;
- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;
- проректор по цифровизации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Алексей АНОСОВ;
- руководитель проекта "Портал молодых ученых" Даниил ЗАМОГИЛЬНЫЙ;
- вице-президент Научно-образовательного центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита СТОЯНОВА;
- генеральный директор ООО "ОКО" Александр КОСТЮК;
- коммерческий директор "Новое время", руководитель проекта "Закачай знания!" Галия ГАЛЯМОВА;
- генеральный директор издательства "Физикон" Денис МАМОНТОВ.

В Ереване:
- директор Российского центра науки и культуры в Ереване Сергей РЫБИНСКИЙ.

В Нур-Султане:
- директор Российского центра науки и культуры в Нур-Султане Алексей КОРОПЧЕНКО.

В середине 2019 года Россотрудничество запустило более тридцати международных проектов для учителей и школьников по всему миру, в которых уже приняли участие более 30 тысяч человек из 40 стран. В период пандемии данный опыт получил свое позитивное развитие, и основными инструментами реализации программы стали онлайн-форматы коммуникации школьников и учителей, студентов и молодых ученых по всему миру. Эксперты обсудят процесс реализации программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" в 2020 году.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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