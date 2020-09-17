https://ria.ru/20200917/stroitelstvo-1577397737.html

Nestle вложит 3,5 млрд рублей в расширение выпуска в РФ детских смесей

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, концерн Nestle, инвестирует 3,5 миллиарда рублей в строительство в Вологде фабрики... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:05

2020-09-17T17:05

2020-09-17T17:05

вологодская область

вологда

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<strong>МОСКВА/ВОЛОГДА, 17 сен - РИА Новости</strong>. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков, концерн Nestle, инвестирует 3,5 миллиарда рублей в строительство в <a href="https://ria.ru/location_Vologda" target="_blank">Вологде</a> фабрики полного цикла по производству детского питания, говорится в сообщении компании.Производство детских каш "Нестле" в Вологде было запущено в 2005 году, а в 2019 году компания открыла производство завершающего цикла по выпуску сухих детских смесей с инвестициями порядка 2 миллиарда рублей. Соглашение о намерениях по реализации нового инвестпроекта подписано в четверг между компанией и правительством Вологодской области. Ожидаемый срок окончания строительства - 2022 год, фабрика будет производить детские смеси под брендом Nestogen."Детское питание является одним из наиболее социально значимых товаров пищевой промышленности. Учитывая, что Россия обладает значительным потенциалом импортозамещения в этой сфере, локализация производства заменителей грудного молока и их ингредиентов на территории страны является для нас стратегически важной задачей", - сказала замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, слова которой приводятся в пресс-релизе."Реализация проекта "Нестле" в Вологде, безусловно, станет существенным шагом в развитии российского сегмента детского питания, повышении уровня самообеспеченности этой продукцией и ее качества. Минсельхоз России готов и дальше оказывать всю необходимую поддержку подобным инициативам, и мы надеемся, что бизнес продолжит активно инвестировать в это перспективное направление", - подчеркнула замминистра.

https://realty.ria.ru/20200909/vologda-1576994259.html

вологда

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологда