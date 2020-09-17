https://ria.ru/20200917/ssha-1577409229.html
Лавров рассказал, как США продвигают нужную повестку в других странах
Запад, прежде всего США, активно использует соцсети, чтобы продвигать нужную повестку дня практически в любом государстве, из-за этого приходится по-новому... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:22
2020-09-17T19:22
2020-09-17T19:22
россия
генеральная ассамблея оон
сергей лавров
марк цукерберг
оон
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Запад, прежде всего <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, активно использует соцсети, чтобы продвигать нужную повестку дня практически в любом государстве, из-за этого приходится по-новому подходить к обеспечению безопасности государства, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> в интервью <a href="https://rtvi.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RTVI</a>."В том, что касается регулирования социальных сетей, этим занимаются все. Вы знаете, что цифровые гиганты США неоднократно были уличены в том, что они вводят цензуру, прежде всего против нас, китайцев и других неугодных им стран, отсекая информацию, которая идет с этих территорий", - отметил Лавров.Министр также напомнил, что интернет регулируется компаниями, расположенными в США, и это давно вызывает у большинства стран желание разобраться с этой историей, "сделать так, чтобы управление этими процессами было одобрено на глобальном уровне, стало транспарентным и понятным".Россия вместе с группой других стран-соавторов продвигает в Международном союзе электросвязи вопрос о необходимости регулирования интернета таким образом, чтобы все понимали, как это делается и какие принципы лежат в его основе, пояснил Лавров."Сейчас мы видим, как <a href="https://ria.ru/person_Mark_Cukerberg" target="_blank">Марка Цукерберга</a> и других руководителей крупных IT-компаний приглашают в Конгресс и там что-то им рассказывают, а они должны объяснить, чем они будут заниматься. Это мы видим. А как сделать так, чтобы это все-таки было понятно для всех и, главное, чтобы всех устраивало, пока до этого мы не добрались", - подчеркнул он.Лавров также напомнил, что Россия много лет подряд на <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON" target="_blank">Генеральной Ассамблее ООН</a> продвигает инициативу согласований правил ответственного поведения государств в сфере международной информационной безопасности."Эта инициатива уже воплощена в создании нескольких рабочих групп, которые завершили свой мандат представлением докладов. Последний такой доклад в прошлом году был рассмотрен, и была принята еще одна резолюция. На этот раз уже создана не узкая группа правительственных экспертов, а группа, куда входят все страны-члены ООН. Она готовит свои заседания, но из-за коронавируса было небольшое торможение. Правила ответственного поведения в киберпространстве находятся на рассмотрении этой группы. Правила были одобрены в рамках ШОС, то есть они отражают уже достаточно большую часть населения земли", - сообщил дипломат.Еще одна российская инициатива посвящена борьбе с преступлениями в киберпространстве."Эта тема рассматривается в другом комитете ГА ООН. Там мы готовим проект конвенции, которая будет обязывать все государства пресекать преступную деятельность в киберпространстве", - добавил он.
https://ria.ru/20200825/kiberprostranstvo-1576267864.html
https://ria.ru/20200901/blokirovka-1576603860.html
1
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, марк цукерберг, оон, сша, в мире
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Запад, прежде всего США
, активно использует соцсети, чтобы продвигать нужную повестку дня практически в любом государстве, из-за этого приходится по-новому подходить к обеспечению безопасности государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
в интервью RTVI
.
"Через соцсети уже оказывается большое влияние на наши дела. Это реальность всего постсоветского пространства, развивающегося мира. Запад, прежде всего США, активнейшим образом использует соцсети для того, чтобы продвигать нужную повестку дня практически в любом государстве. Это вызывает необходимость по-новому подходить к обеспечению безопасности государства. Мы этим давно занимаемся", - сказал министр.
"В том, что касается регулирования социальных сетей, этим занимаются все. Вы знаете, что цифровые гиганты США неоднократно были уличены в том, что они вводят цензуру, прежде всего против нас, китайцев и других неугодных им стран, отсекая информацию, которая идет с этих территорий", - отметил Лавров.
Министр также напомнил, что интернет регулируется компаниями, расположенными в США, и это давно вызывает у большинства стран желание разобраться с этой историей, "сделать так, чтобы управление этими процессами было одобрено на глобальном уровне, стало транспарентным и понятным".
Россия вместе с группой других стран-соавторов продвигает в Международном союзе электросвязи вопрос о необходимости регулирования интернета таким образом, чтобы все понимали, как это делается и какие принципы лежат в его основе, пояснил Лавров.
"Сейчас мы видим, как Марка Цукерберга
и других руководителей крупных IT-компаний приглашают в Конгресс и там что-то им рассказывают, а они должны объяснить, чем они будут заниматься. Это мы видим. А как сделать так, чтобы это все-таки было понятно для всех и, главное, чтобы всех устраивало, пока до этого мы не добрались", - подчеркнул он.
Лавров также напомнил, что Россия много лет подряд на Генеральной Ассамблее ООН
продвигает инициативу согласований правил ответственного поведения государств в сфере международной информационной безопасности.
"Эта инициатива уже воплощена в создании нескольких рабочих групп, которые завершили свой мандат представлением докладов. Последний такой доклад в прошлом году был рассмотрен, и была принята еще одна резолюция. На этот раз уже создана не узкая группа правительственных экспертов, а группа, куда входят все страны-члены ООН. Она готовит свои заседания, но из-за коронавируса было небольшое торможение. Правила ответственного поведения в киберпространстве находятся на рассмотрении этой группы. Правила были одобрены в рамках ШОС, то есть они отражают уже достаточно большую часть населения земли", - сообщил дипломат.
Еще одна российская инициатива посвящена борьбе с преступлениями в киберпространстве.
"Эта тема рассматривается в другом комитете ГА ООН. Там мы готовим проект конвенции, которая будет обязывать все государства пресекать преступную деятельность в киберпространстве", - добавил он.