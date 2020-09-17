https://ria.ru/20200917/ssha-1577409229.html

Лавров рассказал, как США продвигают нужную повестку в других странах

Запад, прежде всего США, активно использует соцсети, чтобы продвигать нужную повестку дня практически в любом государстве, из-за этого приходится по-новому... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:22

2020-09-17T19:22

2020-09-17T19:22

россия

генеральная ассамблея оон

сергей лавров

марк цукерберг

оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576996801_0:0:3084:1735_1400x0_80_0_0_f7582fcd9284d00172bd7508b366656f.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Запад, прежде всего <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, активно использует соцсети, чтобы продвигать нужную повестку дня практически в любом государстве, из-за этого приходится по-новому подходить к обеспечению безопасности государства, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> в интервью <a href="https://rtvi.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RTVI</a>."В том, что касается регулирования социальных сетей, этим занимаются все. Вы знаете, что цифровые гиганты США неоднократно были уличены в том, что они вводят цензуру, прежде всего против нас, китайцев и других неугодных им стран, отсекая информацию, которая идет с этих территорий", - отметил Лавров.Министр также напомнил, что интернет регулируется компаниями, расположенными в США, и это давно вызывает у большинства стран желание разобраться с этой историей, "сделать так, чтобы управление этими процессами было одобрено на глобальном уровне, стало транспарентным и понятным".Россия вместе с группой других стран-соавторов продвигает в Международном союзе электросвязи вопрос о необходимости регулирования интернета таким образом, чтобы все понимали, как это делается и какие принципы лежат в его основе, пояснил Лавров."Сейчас мы видим, как <a href="https://ria.ru/person_Mark_Cukerberg" target="_blank">Марка Цукерберга</a> и других руководителей крупных IT-компаний приглашают в Конгресс и там что-то им рассказывают, а они должны объяснить, чем они будут заниматься. Это мы видим. А как сделать так, чтобы это все-таки было понятно для всех и, главное, чтобы всех устраивало, пока до этого мы не добрались", - подчеркнул он.Лавров также напомнил, что Россия много лет подряд на <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON" target="_blank">Генеральной Ассамблее ООН</a> продвигает инициативу согласований правил ответственного поведения государств в сфере международной информационной безопасности."Эта инициатива уже воплощена в создании нескольких рабочих групп, которые завершили свой мандат представлением докладов. Последний такой доклад в прошлом году был рассмотрен, и была принята еще одна резолюция. На этот раз уже создана не узкая группа правительственных экспертов, а группа, куда входят все страны-члены ООН. Она готовит свои заседания, но из-за коронавируса было небольшое торможение. Правила ответственного поведения в киберпространстве находятся на рассмотрении этой группы. Правила были одобрены в рамках ШОС, то есть они отражают уже достаточно большую часть населения земли", - сообщил дипломат.Еще одна российская инициатива посвящена борьбе с преступлениями в киберпространстве."Эта тема рассматривается в другом комитете ГА ООН. Там мы готовим проект конвенции, которая будет обязывать все государства пресекать преступную деятельность в киберпространстве", - добавил он.

https://ria.ru/20200825/kiberprostranstvo-1576267864.html

https://ria.ru/20200901/blokirovka-1576603860.html

1

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, марк цукерберг, оон, сша, в мире